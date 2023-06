Hat im Finale in Gaiba verloren: Tatjana Maria in Aktion.

Gaiba - Tennisspielerin Tatjana Maria (35) hat den vierten Turniersieg ihrer Karriere verpasst.

Die Wimbledon-Halbfinalistin des Vorjahres verlor im Endspiel im italienischen Gaiba gegen die 16 Jahre jüngere Amerikanerin Ashlyn Krueger mit 6:3, 4:6, 5:7. Dabei lag Maria im entscheidenden Satz bereits mit 5:2 vorne und war bei 5:3 sowie eigenem Aufschlag nur zwei Punkte vom Titelgewinn entfernt.

Maria, die im April das Sandplatzturnier im kolumbianischen Bogotá gewonnen hatte, war beim kleineren WTA-125-Rasenturnier als topgesetzte Spielerin an den Start gegangen. Maria tritt beim Rasenturnier in Bad Homburg gegen die polnische Weltranglisten-Erste Iga Swiatek an. Der Rasen-Klassiker in Wimbledon startet anschließend am 3. Juli.