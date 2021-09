Kvitova fehlt gegen Deutschland beim Billie Jean King Cup

Prag/Ostrava - Die zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova wird nicht am Finalturnier des Billie Jean King Cup Anfang November in Prag teilnehmen und damit auch im Duell mit Deutschland fehlen.

Die Entscheidung sei ihr nicht leicht gefallen, aber sie sei nicht mehr die Jüngste, sagte die Tschechin der Agentur CTK zufolge im Vorfeld des WTA-Turniers in Ostrava. Sie müsse mich sowohl körperlich als auch psychisch nach einem anstrengenden Jahr erholen, führte die 31-Jährige weiter aus.

In der Gruppenphase trifft Tschechien auf Deutschland und die Schweiz. Die Endrunde der Tennis-Frauen, die bereits zweimal wegen der Corona-Pandemie verschoben worden war, wird vom 1. bis 6. November in Prag ausgetragen. Kvitova hatte mit der tschechischen Mannschaft zwischen 2011 und 2018 sechsmal den Fed Cup gewonnen, der vor einem Jahr in Billie Jean King Cup umbenannt worden war.