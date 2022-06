Laboureur/Schulz verlieren zum WM-Auftakt

Rom - Die Stuttgarterinnen Chantal Laboureur und Sarah Schulz sind mit einer Niederlage in die Beachvolleyball-WM in Rom gestartet.

Die deutschen Meisterinnen unterlagen in ihrem ersten Spiel in der Gruppe J gegen die Französinnen Lézana Placette und Alexia Richard mit 1:2 (19:21, 21:15, 8:15). Ihre nächsten Gegnerinnen sind am Sonntag Alisha Stevens und Georgia Johnson aus Australien. Favoriten in der Gruppe sind die kanadischen Weltmeisterinnen Sarah Pavan und Melissa Humana-Paredes.

Insgesamt sind bei der von 2021 nachgeholten WM neben Chantal Laboureur/Sarah Schulz noch die Hamburger Teams Svenja Müller/Cinja Tillmann, Sandra Ittlinger/Isabel Schneider sowie Karla Borger und Julia Sude aus Stuttgart in Rom für Deutschland dabei. Das einzige deutsches Männer-Team bilden der WM-Zweite Clemens Wickler und sein neuer Partner Nils Ehlers ebenfalls aus Hamburg.

Jeweils 48 Duos bei Männern und Frauen, unterteilt in je zwölf Gruppen à vier Teams, starten bei der WM. Die jeweils Gruppen-Ersten und -Zweiten sowie die vier besten Gruppen-Dritten qualifizieren sich direkt für die K.o.-Runde. Die weiteren acht Gruppen-Dritten spielen in einer Lucky-Loser-Runde um die letzten vier Plätze für die K.o.-Runde, die bei den Männern und Frauen jeweils aus 32 Teams gebildet wird.