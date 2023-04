Memphis - Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hat mit den Los Angeles Lakers zum Start in die NBA-Playoffs einen Sieg geholt.

In Memphis gewann der Rekordmeister gegen die Grizzlies 128:112. In der absehbar engen Best-of-Seven-Serie gingen die Lakers 1:0 in Führung und sind nun im Vorteil. Zum Einzug in die zweite Runde braucht eine Mannschaft vier Siege. Bester Werfer für die Lakers war unerwartet keiner der Stars, sondern der Japaner Rui Hachimura mit 29 Punkten. Auch der potenziell in Zukunft für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft spielende Austin Reaves überzeugte im ersten Playoff-Spiel seiner Karriere mit 23 Punkten.

Die Grizzlies verloren nicht nur das erste Heimspiel, sondern müssen sich auch um ihren besten Spieler, Ja Morant, sorgen. Er fiel im Schlussviertel auf sein Handgelenk und wurde danach trotz eines Tapeverbands nicht mehr eingesetzt. Morant beendete die Partie mit 18 Punkten, bester Werfer für die Grizzlies war Jaren Jackson Jr. mit 31 Zählern.

Schröder kam auf sieben Punkte. Er wurde etwas weniger eingesetzt als üblich, weil er schon früh in der ersten Halbzeit auf drei Fouls kam. Spiel zwei der Serie ist in der deutschen Nacht zu Donnerstag erneut in Memphis.