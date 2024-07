München - Die deutsche Golf-Legende Bernhard Langer ist stolz auf ihre erfolgreiche Karriere. „Es gibt nicht diese eine schönste Erinnerung“, sagte der 66-Jährige vor seinem Start beim Heimturnier in München. „Gott sei Dank waren es sehr viele Höhepunkte mit 125 Siegen als Profi weltweit. Ich habe mehr Turniere gewonnen als Jack Nicklaus, Gary Player, Arnold Palmer, Lee Trevino, egal wen Sie nennen wollen. Da gehört viel dazu und es ist schön zu sehen, dass sich die harte Arbeit über viele Jahre gelohnt hat.“ Besonders gern denkt Langer, der aber noch ein paar Jahre weiterspielen möchte, an seine fünf Siege mit Sohn Jason bei der PNC Championship zurück.

Langer bestreitet in München bei der BMW Open letztmals ein Turnier auf der DP World Tour. Es ist zugleich das erste Mal seit 2012, dass der Anhausener wieder bei der bis zum Sonntag ausgetragenen Veranstaltung dabei ist. Der Masters-Sieger von 1985 und 1993, der in München dreieinhalb Jahre als Golflehrer gearbeitet hat, stellt sich auf ein emotionales Turnier ein.

Einmal konnte Langer den Kopf „kaum drehen“

An seiner Seite wird auch ein besonderer Caddie sein: sein langjähriger Arzt Norbert Dehoust. „Das hat er noch nie gemacht, aber er ist fit und hat sich gut vorbereitet“, erzählte Langer. Dehoust sei mittlerweile ein enger Freund geworden. Ein Caddie berät den Spieler unter anderem bei der Schlägerwahl und beim Lesen des Grüns.

Langer erinnerte sich an einen Start in München, als er unter Schmerzen gespielt habe. Er habe so heftige Nackenbeschwerden gehabt, dass er den Kopf „kaum drehen“ konnte. „Das hat so weh getan. Gott sei Dank gab es den Doktor Dehoust“, erzählte Langer, der in Florida lebt und schon lange auf der US-Senioren-Tour unterwegs ist.