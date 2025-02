Bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim stehen am Donnerstag die ersten Langlauf-Entscheidungen im Sprint an. Eine Deutsche fällt kurzfristig aus. Auch mit dem Gepäck läuft nicht alles glatt.

Trondheim - Die deutschen Langläufer lassen sich auch von fehlendem Gepäck bei der WM in Norwegen nicht die Stimmung vermiesen. „Früher war das ja so: Das war ein Mordsdrama, wenn da irgendwas passiert ist. Das passiert mittlerweile mit einem Schulterzucken. Da wird kurz von Zimmer zu Zimmer gegangen, dann hat man in einer halben Stunde das Zeug zusammen“, sagte Teamchef Peter Schlickenrieder in Trondheim. Trotz fehlender Ausrüstung konnten seine Athleten trainieren.

Mehr Sorgen macht dem deutschen Team die Gesundheit. Sprint-Spezialistin Laura Gimmler fällt für den Weltmeisterschafts-Auftakt an diesem Donnerstag aus. Neben Victoria Carl, Coletta Rydzek und Sofie Krehl nominierte Schlickenrieder für sie Helen Hoffmann. Gimmler zählte nicht zu den Favoritinnen, hatte aber Außenseiterchancen auf eine Medaille.

Um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, sei die Mannschaft nun besonders vorsichtig. „Wieder Maske aufsetzen, wieder Hygiene machen, wieder Bubble bilden.“ Darauf habe zwar natürlich niemand Lust. „Aber es hilft nichts“, sagte Schlickenrieder.