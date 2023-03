Falun - Langlauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig hat sich knapp zwei Wochen nach der WM in Planica eindrucksvoll zurückgemeldet.

Die 26-Jährige belegte über zehn Kilometer in der klassischen Technik in Falun den zweiten Platz und musste sich nur der Finnin Kerttu Niskanen geschlagen geben. Niiskanen war 15,9 Sekunden schneller. Das Podium komplettierte Anne Kjersti Kalvaa aus Norwegen.

Für Hennig, die bei Olympia 2022 in Peking Gold im Teamsprint und Silber in der Staffel gewann, war es bereits der vierte Podestplatz in diesem Winter. Im November in Ruka wurde sie Dritte, im Dezember in Lillehammer Zweite, im Januar gewann sie in Val di Fiemme eine Etappe bei der bedeutenden Tour de Ski.

Hinter Hennig holten auch Victoria Carl (13.), Laura Gimmler (17.), Sofie Krehl (21.) und Pia Fink (29.) Weltcup-Punkte. In der Besetzung Hennig, Carl, Gimmler und Fink hatte das Team von Peter Schlickenrieder in Planica Staffel-Silber bei der WM geholt.