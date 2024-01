Goms - Die deutschen Langlauf-Olympiasiegerinnen Katharina Hennig und Victoria Carl haben ihre starken Leistungen vom Heim-Weltcup in Oberhof nicht bestätigen können.

Im Massenstart über 20 Kilometer in der freien Technik hatte das Duo nichts mit dem Podium zu tun. Hennig belegte in Goms in der Schweiz mit 15,9 Sekunden Rückstand den achten Rang, Carl (21,6 Sekunden) wurde Elfte.

An der Spitze setzte sich auf den letzten Kilometern ein Trio ab. Der Sieg ging an die Amerikanerin Jessie Diggins, die sich vor Frida Karlsson aus Schweden und Nadine Fähndrich aus der Schweiz durchsetzte. Im Sprint am Samstag hatte es einen schwedischen Fünffacherfolg gegeben. Den Saisonhöhepunkt haben die Langläuferinnen und Langläufer in diesem Winter ohne WM und Olympia mit der Tour de Ski bereits hinter sich.