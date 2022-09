Las Vegas Aces holen Meisterschaft in der WNBA

Connecticut - Die Basketballerinnen der Las Vegas Aces haben zum ersten Mal den Titel in der WNBA geholt. Im vierten Spiel der Finalserie gegen die Connecticut Sun holte die Mannschaft am Sonntag ein 78:71 und den notwendigen dritten Sieg zur Meisterschaft in der besten Basketball-Frauen-Liga der Welt. Die Aces sind das erste Team aus Las Vegas, das einen Titel in einer der großen professionellen US-Ligen geholt hat.

In der engen Partie mit sieben Führungswechseln erarbeiteten sich die Gäste in der letzten Minute ein kleines Polster, das für den größten Erfolg in der Geschichte der Aces reichte. Chelsea Gray war mit ihren 20 Punkten beim Sieg die erfolgreichste Werferin und wurde als wertvollste Spielerin geehrt. „Das ist großartig. Wir waren widerstandsfähig“, sagte Star-Spielerin A'Ja Wilson. Die Finalserie entschied das Team mit 3:1.