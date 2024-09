Singapur - Vor dem Sonnenuntergang in Singapur hat sich Ferrari-Pilot Charles Leclerc die erste Bestzeit gesichert. Der Monegasse verwies im Auftakttraining zum Formel-1-Rennen auf dem Marina Bay Street Circuit in 1:31,763 Minuten Lando Norris im McLaren mit einem hauchdünnen Vorsprung (+0,076 Sekunden) auf den zweiten Platz. Dritter in der ersten einstündigen Einheit zum Nachtrennen in Südostasien wurde Leclercs Teamkollege Carlos Sainz (+0,189 Sekunden), der im vergangenen Jahr in Singapur gewonnen hat.

Weltmeister Max Verstappen wurde noch bei Tageslicht im Red Bull Vierter. Der Niederländer wartet seit sieben Rennen auf einen Sieg und hat in Singapur noch nicht gewinnen können. In der WM-Wertung führt er noch mit 59 Punkten vor Norris. Der einzige deutsche Stammpilot, Nico Hülkenberg, wurde im Haas 20. und damit Letzter.