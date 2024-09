Charles Leclerc (M) startet zum vierten Mal in Serie von der Pole Position in Baku.

Baku - Am Tag der schwächelnden WM-Duellanten glänzt mal wieder Charles Leclerc in einer Formel-1-Qualifikation in den engen Straßen von Baku. Zum vierten Mal nacheinander rast der Monegasse im Ferrari auf die Pole Position für den Großen Preis von Aserbaidschan. Knapp zwei Wochen nach seinem Triumph vor den Tifosi beim Heimrennen in Monza sind die Hoffnungen auf den nächsten Sieg groß, denn hinter dem Zweitplatzierten Oscar Piastri im McLaren reiht sich Carlos Sainz im zweiten Ferrari ein.

„Das ist fast das Beste, worauf wir hoffen konnten. Eins und drei - da möchte man stehen als Team, da haben wir gute Chancen auf den Sieg“, sagte Leclerc auch mit Blick auf die schmutzigere Fahrbahn-Seite mit den gerade Startnummern. Für den 26-Jährigen ist es die 26. Pole seiner Karriere. Auf Piastri, der in dieser Woche zum WM-Gehilfen von Teamkollege Lando Norris ausgerufen worden war, hatte Leclerc einen Vorsprung von über drei Zehntelsekunden.

Red-Bull-Hoffnung: „Wir haben Speed gefunden“

Dass Norris da schon lange aus seinem Wagen ausgestiegen war, sorgte auch bei Red Bull für leichtes Aufatmen. Der Brite kam nicht über Platz 17 hinaus. „Es ist für die WM etwas beruhigend“, befand Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko beim Bezahlsender Sky.

Dessen Starfahrer Max Verstappen schaffte es nach einem seiner seltenen Fehler nur auf Rang sechs, zwei Ränge sogar hinter seinem bisher immer mehr oder weniger deutlich geschlagenen Teamkollegen Sergio Pérez. „Das Positive: Wir haben Speed gefunden“, betonte Marko.

Ob sich das im Rennen auszahlt, wird sich zeigen. 62 Punkte Vorsprung hat der niederländische dreimalige Weltmeister auf Norris. Im Teamklassement liegt Red Bull aber nur noch acht Zähler vor McLaren. Angesichts des Risikofaktors in Aserbaidschan könnte das Feld aber auch noch mal ordentlich durcheinander gewirbelt werden.

Von Position 14 wird Nico Hülkenberg im Haas starten. Mehr als achtbar in seiner zweiten Formel-1-Qualifikation schlug sich der Argentinier Franco Colapinto als Neunter im Williams.

Keine Zeit zu verlieren

Trödeln und Zocken war nicht angesagt, als es losging. So ist das auf engen Straßenkursen mit Unfallgefahr. Crasht ein Kollege, leuchten womöglich die Roten Ampeln und wertvolle Zeit verstreicht, so in etwa wurde dann auch Norris ausgebremst. Also legten alle direkt richtig los, als die erste K.-o.-Phase begann und die letzten Fünf aussortiert wurden.

Die Veränderungen, die Red Bull am RB20 seit Monza vorgenommen hatte, scheinen vor allem Pérez gutzutun - auch wenn er ohnehin als Baku-Experte gilt: Ein Drittel seiner sechs bisherigen Grand-Prix-Erfolge gelangen ihm in Aserbaidschan, zuletzt vor einem Jahr. Dass ihm der Kurs liegt, bestätigte Pérez einmal mehr.

Doch war das nicht die einzige Überraschung der Teamduelle mit WM-Faktor. Denn dort, wo Piastri sich einreihte, hätten die McLaren-Bosse sicher eher Norris gesehen. Nach wochenlangem Zögern hatten sie vor dem Grand-Prix-Wochenende in Aserbaidschan bekanntgegeben, auf den Briten im WM-Kampf zu setzen. Und Piastri soll ihm dabei helfen. Es wird spannend sein zu sehen, wie das Team das im Rennen nun umsetzen wird.

Jedenfalls klappte es bei Norris schon die ganze Zeit über nicht so richtig in Baku. Er rappelte über Randsteine, krachte beinahe in die Streckenmauer. Letztlich wurde ihm nach eigener Aussage zum Verhängnis, dass auf seinem finalen Versuch im letzten Sektor Gelbe Flaggen geschwenkt wurden. „Ich habe einfach auf die zweite Runde gesetzt und ich konnte nicht fahren. Ich musste vom Gas gehen“, sagte Norris.

Klar ist, dass auf dem Kurs Überholen gut möglich ist. Von den bisherigen sechs Auflagen wurden alle aber von Piloten gewonnen, die mindestens in den Top Ten in der Startaufstellung gestanden hatten. Viermal kam der Sieger aus den ersten beiden Startreihen. Dort steht aber diesmal kein Verstappen und auch kein Norris. Dafür zwei Ferrari und ein WM-Helfer.