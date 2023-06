Barcelona - Formel-1-Vizeweltmeister Charles Leclerc sammelt mit einer besonderen Auktion Geld für die Unwetter-Opfer in Italien.

Wie der Ferrari-Star ankündigte, wird es seine Rennkleidung aus seinem Heimrennen in Monaco vom vergangenen Sonntag versteigern und das Geld der hilfsbedürftigen Bevölkerung in der Emilia-Romagna zukommen lassen. „Ich hoffe, wir können so viel Geld wie möglich sammeln, um den Menschen in Not zu helfen“, sagte der 25-jährige Monegasse in einem in den sozialen Netzwerken veröffentlichen Video.

Zur Versteigerung stehen von Freitag bis Dienstag insgesamt vier Artikel. Zum einen sein Rennhelm, der Rennanzug samt feuerfester Unterwäsche, die Schuhe und die Handschuhe. Für alle Gegenstände kann einzeln geboten werden. „Es war besonders, denn es hat geregnet und alles ist noch ein bisschen dreckig“, sagte Leclerc, der nicht den üblichen Anzug im typischen Rot des italienischen Rennstalls trug. Ausnahmsweise war die Kleidung zum größten Teil weiß und hatte nur rote Akzente. Leclerc hatte Platz sechs belegt.

Der ursprünglich für den 21. Mai geplante WM-Lauf in Imola hatte wegen der Folgen der starken Regenfälle und Überschwemmungen in der Region Emilia-Romagna gestrichen werden müssen. Das Gebiet war von schweren Unwettern getroffen worden und verursachte enorme Schäden.