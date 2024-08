Bern - Stabhochspringer gegen Hürdenläufer - in der Schweiz kommt es Anfang September zu einem ungewöhnlichen Leichtathletik-Duell. Die Olympiasieger und Weltrekordler Armand Duplantis und Karsten Warholm treten am Vorabend des Diamond-League-Meetings in Zürich am 4. September über 100 Meter gegeneinander an. Der Ausgang des Sprints auf der Zürcher Tartanbahn scheint völlig offen.

Ihre Bestzeiten liegen nicht weit auseinander: 400-Meter-Hürdenläufer Warholm erzielte 2017 eine Zeit von 10,49 Sekunden, während Stabhochspringer Duplantis die 100 Meter nur ein Jahr später in 10,57 lief. Letzterer hat über die sozialen Medien den Hürdensprinter herausgefordert, dieser stimmte schließlich dem Show-Wettkampf zweier Superstars der Leichtathletik-Szene zu.