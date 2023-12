London - Teenie-Sensation Luke Littler ist dem WM-Titel in London einen weiteren Schritt nähergekommen und hat Darts-Haudegen Raymond van Barneveld deutlich besiegt. Der 16 Jahre alte Engländer mit dem Spitznamen „The Nuke“ (Die Atombombe) gewann das Achtelfinale klar mit 4:1 und warf den fünfmaligen Champion damit aus dem Turnier. In der Runde der letzten Acht trifft Littler an Neujahr auf den Nordiren Brendan Dolan. Dieser hat nacheinander die früheren Titelträger Gerwyn Price (Wales) und Gary Anderson (Schottland) besiegt.

Debütant Littler, der von Legende Phil Taylor beraten und mit Fußball-Superstar Lionel Messi in dessen jungen Jahren verglichen wird, zeigte auch im vierten WM-Spiel keine nervlichen Schwächen. Die Erfolge über Christian Kist (3:0), Andrew Gilding (3:1), Matt Campbell (4:1) und nun den 56 Jahre alten van Barneveld waren allesamt souverän. Zur Belohnung nach Siegen gönnte sich Littler bisher stets einen Döner.

Als van Barneveld am 1. Januar 2007 letztmals Weltmeister wurde, war Littler noch nicht geboren. Vor dem direkten Duell hatte Englands gefeierter Youngster ein Video gepostet, bei dem er sein Vorbild als 3-Jähriger imitiert. Littler schrieb dazu auf X, vormals Twitter: „13 Jahre später treffe ich höchstpersönlich auf die Legende und das auch noch auf der größten Bühne der Welt.“ Die Legende war dann im Alexandra Palace trotz eigener starker Leistung ziemlich chancenlos.