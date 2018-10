Nach der erschreckend schwachen Vorstellung im Derby ist am Wochenende gegen den MSV Börde eine Trotzreaktion bei den Burgern um Andreas Lenz (vorn) gefragt.Foto: Björn Richter

Es kriselt beim Burger BC. Wohin führt der Weg der Probst-Kicker?

Magdeburg/Burg l Wohl die wenigsten hätten dem Gastspiel des Burger BC 08 beim Magdeburger SV Börde vor Beginn der Landesliga-Saison das Prädikat „Krisengipfel“ prophezeit. Nach acht Spieltagen steht aber für beide Teams am Sonnabend viel auf dem Spiel. Vor allem von den Burgern sind Antworten gefordert. Es fröstelte nach dem vergangenen Wochenende beim Burger BC 08. Die 0:1-Niederlage im Derby gegen Niegripp hatte merkliche Spuren hinterlassen. Und so wollte Marcel Probst dann auch am Montagabend zu jener Zeit, da bei den Landesliga-Fußballern von der Ihle für gewöhnlich das erste Training der neuen Woche anberaumt ist, „keinen sehen. Stattdessen hat jeder einen kleinen individuellen Laufplan erhalten“, wie der Trainer erklärt.

Wer nun meint, die Aufarbeitung der blutleeren Vorstellung gegen die SG Blau-Weiß wie auch die Vorbereitung auf das anstehende Auswärtsspiel beim Magdeburger SV Börde (Sonnabend, 14 Uhr, GutsMuths-Stadion) wäre in dieser Woche zu kurz gekommen, darf sich getäuscht sehen. Trainerteam und Mannschaft haben am Mittwoch umso länger die Köpfe zusammengesteckt. Mehr noch: „Wir haben uns hingesetzt und ein paar Sachen ehrlich angesprochen.“

Im Kern der Klartext-Einheit ging es vor allem um die Art, wie der BBC 08 das prestigeträchtige Duell vor großer Kulisse von rund 360 Zuschauern abgegeben hatte. „Dass es ein Derby war, konnte man von Anfang an nicht erkennen. Dafür war es auf dem Platz ungewohnt leise.“ Leicht zu erahnen, dass hinter verschlossener Kabinentür am Mittwoch die Lautstärke etwas angehoben wurde.

Was die Aussprache gebracht hat, ob die Enttäuschung vom vergangenen Sonnabend gar als Wendepunkt nach dem katastrophalen Saisonstart taugt, wird das Gastspiel beim MSV Börde zeigen. Bekanntlich schafften beide Teams in der Saison 2014/2015 den Sprung in die Verbandsliga und sind im Hier und Jetzt gleichermaßen weit davon entfernt.

Denn auch die Landeshauptstädter, die ein Jahr später als der BBC 08 die höchste Spielklasse Sachsen-Anhalts vor der aktuellen Saison wieder verlassen mussten, sind nach acht Spielen krisengeplagter als sie selbst hätten befürchten können. Dass sich die Elf von Trainer Marcus Mähnert nach zuletzt sechs sieglosen Pflichtspielen auf Platz zehn hält, darf als statistischer Ausnahmefall gelten. Allerdings trennen die Kontrahenten neben 30 Autominuten auch nur vier Zähler.

Mit Zahlenspielen beschäftigt sich Probst allerdings vor der Partie nicht. „Es ist doch fast an jedem Wochenende so, dass der alle die große Qualität bei uns im Kader sehen. Aber was viele Gegner derzeit haben und wir nicht, ist eine Mannschaft“, stellt der Coach klar und verdeutlicht: „Wir könnten die besten Fußballer der Welt in unseren Reihen haben. Solange diese nicht die nötige Einstellung auf den Platz bringen, ergeht es uns wie bisher.“

Vorerst wird sich der Wandel jedoch nur in der Mentalität vollziehen und nicht in der Aufstellung. Allein die drei verletzungsbedingten Ausfälle von Tom Saager, Christopher Schmidt und Jonas Fischer verbieten allzu große Personalrochaden. „Großartige Denkpausen könnten wir also auch gar nicht verteilen.“