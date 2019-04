Ganz knapp ist die TSG Parchen an einer zweiten Pokalüberraschung vorbeigeschrammt.

Parchen/Gerwisch l Erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit gelang der SG Blau-Weiß Gerwisch beim Kreisligisten der Treffer zum 2:1-Auswärtserfolg, der für sie den Einzug ins Pokalfinale bedeutet. „Das war ein schwer erkämpfter Sieg für uns. Gegen einen Außenseiter, der hinten drin steht, das Spiel machen zu müssen und das vor 150 Zuschauern – das kennen wir aus der Liga nicht“, gab Gerwischs Trainer René Pinske nach dem Spiel unumwunden zu.

Trotz der ungewohnten Umstände startete der Landesklasse-Vertreter, der ohnehin gerade einen Lauf hat, gut. Die Blau-Weißen dominierten in den ersten 20 Minuten. Mit den Abschlüssen taten sie sich allerdings schwer. Und so wurden die Parchener im Laufe der Zeit sicherer und fanden selbst besser in die Partie hinein.

Den ersten Treffer verbuchten allerdings trotzdem die Gäste. In der 37. Minute war Maik Hoppe nach einer Ecke mit dem Kopf erfolgreich. Parchen, vom Rückstand kaum beeindruckt, erarbeitete sich in der Folge zwei gute Chancen zum Ausgleich. Eric Kopp vertändelte aber beide Male den Ball vor dem Tor.

Erst nach der Pause machte Kopp es besser, als die TSG-Kicker einen Ball im Spielaufbau der Gerwischer abfingen, konterten und er sich im Eins-gegen-eins gegen Keeper Stefan Huhn durchsetzte und das Leder in die Ecke schob – 1:1 (51. Minute).

Zufriedenheit

„Das Spiel war danach offen und sehr kraftraubend. Unsere Mannschaft hat stark gekämpft, es hat Spaß gemacht“, blickt Parchens Christian Vormeister zufrieden zurück – trotz der Tatsache, dass sein Team am Ende als Verlierer vom Platz ging. Entschieden wurde das enge Duell nämlich durch Benedikt Northe, der in der Nachspielzeit, als die TSG einen Ball nicht richtig aus der Gefahrenzone bekam, zum 1:2-Endstand einnetzte (90.+2). „Für einen Kreisligisten ist das Halbfinale eine tolle Sache. Die Mannschaft hat sich für diese Leistung ein großes Lob verdient“, fand Vormeister, der mit seinem Team im Achtelfinale immerhin schon einen Landesklasse-Vertreter (Germania Güsen) aus dem Weg geräumt hatte. „Dass wir im Kreispokalfinale stehen, ist schön, aber dieses Spiel müssen wir jetzt schnell abhaken und uns wieder auf die Liga konzentrieren. Darauf liegt der Fokus“, blickte Gerwischs Coach Pinske schon kurz nach dem Erfolg auf das anstehende, wichtige Landesklasse-Punktspiel beim BSV Magdeburg voraus.

TSG Parchen: Genrich - Hackbarth, Mehlhase, Stärke, Schlahs, Hackbarth (71. Sappelt), Kampe, Vormeister, Henning (67. Prey), Kopp, Brakowski

Blau-Weiß Gerwisch: Huhn - Hoppe, Steffens, Köthnig, Matthe (62. Northe), Gruner, Baumgartl, Kattner, Falk (90. Lisak), Fritz (90. Laue), Kessler

Torfolge: 0:1 Maik Hoppe (37.), 1:1 Eric Kopp (51.), 1:2 Benedikt Northe (90.+2)

Zuschauer: 150; Schiedsrichter: Marko Schmidt - Stefan Dehmel, Hardy Paul