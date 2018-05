Union Heyrothsberge muss beim letzten Heimauftritt dieser Landesligasaison eine 2:4 (1:1)-Niederlage gegen Grün-Weiß Ilsenburg hinnehmen.

Heyrothsberge l Das Drehbuch hat es eigentlich gut gemeint mit Mike Pinno. Momente nach seiner Hereinnahme im Landesliga-Heimspiel des SV Union Heyrothsberge tauchte der Stürmer vor Ilsenburgs Keeper Maik Stötzner auf. Mit einer starken Parade entschärfte der Schlussmann des FSV Grün-Weiß jedoch die Chance und verwehrte Pinno den Treffer zum Karriereende. Wie für Nico Nazaré Vaz (Studium beendet) war das letzte Heimspiel der Unioner zugleich der Abschied vom Heyrothsberger Publikum. Den vermiesten die Harzer jedoch mit einem 4:2 (1:1)-Auswärtserfolg.

Ilsenburg deutlich effektiver

Die Szene um den scheidenden SVU-Torjäger war dabei symptomatisch für den Sonnabend. „Wir hatten mehr Chancen und auch bessere Chancen, aber der Gegner erzielt aus vier Gelegenheiten vier Treffer“, haderte Trainer Torsten Marks. Zwei-, dreimal tauchten die Gastgeber in der Anfangsphase gefährlich vor Stötzners Gehäuse auf, doch die Gelegenheiten brachten nichts ein. „Wir haben es vor dem Tor zu kompliziert gespielt.“

Besser machten es die Ilsenburger, bei denen Patrick Jürgens nach zwölf Minuten kurz den Turbo zündete und einen starken Spurt mit dem 1:0 abschloss. Die Platzherren schüttelten sich kurz, zeigten wiederum gute Ballstafetten und kreierten Chancen. Doch es dauerte bis zur 32. Minute, ehe Tobias Thormeier für das überfällige 1:1 sorgte.

Stolz überwiegt

Zur zweiten Hälfte erwischten wiederum die Gäste den besseren Start. Mit einem Sonntagsschuss aus knapp 30 Metern traf Konrad Ba- beczko zum 2:1 (49.). Mit dem 3:1 durch Jürgens (75.) war schließlich die Entscheidung gefallen. Im Schlussgang folgte auf den vierten Ilsenburger Treffer (82.) immerhin noch das 2:4 durch Daniel Stridde (86.) und so war für große Betrübnis am Sonnabend kein Platz in Heyrothsberge. „Natürlich ist das Resultat ärgerlich. Aber ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, die trotz der Temperaturen den Zuschauern noch einmal ein gutes Spiel geboten hat. Letztlich haben wir ein paar entscheidende Fehler mehr gemacht als der Gegner.“

Heyrothsberge: Biegelmeier – Gieseler, Vaz, Schmidt (69. Horn), Thormeier, Völckel, Rieche (90. Pinno), Frigerio, Fischer, Bach (67. Krümling), Stridde

Ilsenburg: Stötzner – Hanns (57. Dzieciol), Jürgens, Bräunel, Babeczko, Heimlich, Neugebauer, Treziak, Berndt, Ulicny, Lessmann (85. Schwarz)

Tore: 0:1 Patrick Jürgens (12.), 1:1 Tobias Thormeier (32.), 1:2 Konrad Babeczko (49.), 1:3 Patrick Jürgens (75.), 1:4 Jozef Ulicny (82.), 2:4 Daniel Stridde (86.); SR: Sebastian Görmer (Dessau-Roßlau), Sarah Begert, Ingolf Kirsch; ZS: 63