Yannick Kunitschke rückt in den Gommeraner Landesklasse-Kader auf.

Gommern l Yannick Kunitschke hat die Heimat nie aus dem Blick verloren. Obwohl der heute 16-Jährige früh auszog, die Magdeburger Fußballwelt zu erobern und daher Gastspiele beim MSV Börde, TuS Neustadt und SV Fortuna feierte, zog es den Mittelfeldmann 2018 zurück zum SV Eintracht.

Für die B-Junioren der Spielgemeinschaft Gommern/Karith/Wahlitz zeichnete er sich in der jüngst zu Ende gegangenen Saison als bester Torschütze und erzielte ligaweit in der Spielunion die drittmeisten Treffer. Durch seine Flexibilität fand er sich bereits auf so gut wieder Position auf dem Feld wieder. Das alles sind Qualitäten, die der Youngster künftig auch für das Landesklasse-Team der Eintracht unter Beweis stellen möchte.

Familienbande

Ab der neuen Saison wird Kunitschke fester Bestandteil des Teams sein, ab September ist dann eine Sonderspielgenehmigung möglich. Ziel ist es dann natürlich, sich schnellstmöglich im Herrenbereich zu etablieren und sich einen großen Wunsch zu erfüllen. Die Namensgleichheit ist nämlich kein Zufall: An der Seite seines Cousins, SVE-Kapitän Stefan Kunitschke, sollen möglichst viele Spielminuten auf das Konto des jungen Talents hinzukommen.