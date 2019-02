Michael Kessler (r.) und Co. ließen sich im ersten Test noch Luft nach oben. Foto: B. Richter

Blau-Weiß Gerwisch überzeugte beim 2:2-Test-Kick gegen Roter Stern Sudenburg nur phasenweise.

Magdeburg/Gerwisch l Zweistellige Temperaturwerte und strahlender Sonnenschein steigerten die Vorfreude der Fans der SG Blau-Weiß Gerwisch auf den ersten Test nach der Winterpause. Aus dem Vergleich mit Stadtoberligist Roter Stern Sudenburg am Sonnabend auf dem Sportgelände der Sudenburger in Magdeburg gingen die Landesklasse-Kicker mit einem 2:2 (2:2)-Unentschieden hervor.

Dass es der erste Test war, demonstrierte der Sudenburger Kevin Spilgies bereits nach zwei Minuten, als er zum 0:1 aus Sicht der Gerwischer einnetzte. Roter Stern zeigte sich vom vermeintlichen Klassenunterschied unbeeindruckt und unterbrach die Angriffsversuche der Gerwischer spätestens am Strafraum. Die Gastgeber versuchten mit Ballbesitz die Spielkontrolle zu behalten, verschafften sich damit aber nur selten spielerische Vorteile. Gerwisch versuchte dagegen durch schnelle Angriffe mit gefährlichen Hereingaben die „Sterne“-Hintermannschaft zu verunsichern. Jonas Colin Laue gelang schließlich der vorläufige Ausgleich zum 1:1 (11.). Durch die optische Überlegenheit der Hausherren sicherlich eine kleine Überraschung zu diesem Zeitpunkt, denn Sudenburg sicherte sich auch weiterhin mehr Ballbesitz, ehe Ritzmann nur sechs Minuten nach dem Ausgleich auf 2:1 für Sudenburg erhöhte.

Mit zunehmender Spieldauer gewann die SG an Sicherheit und ließ weniger Hereingaben und Querpässe zu. Ballgewinne am eigenen 16-Meter-Raum wurden fortan blitzschnell in gefährliche Gegenangriffe umgesetzt. Das Geschehen verlagerte sich zunehmend vor das Tor der Sudenburger. Die Erleichterung der Blau-Weißen beim 2:2-Ausgleich durch Michael Kessler kurz vor dem Halbzeitpfiff (42.) war auf dem gesamten Gelände zu spüren.

Nach der Pause gewann das Spiel, trotz des vermeintlichen Freundschafts- und Testcharakters, zunehmend an Härte. So musste Schiedsrichter Valentin Ochel (Magdeburg) des Öfteren zur Disziplin ermahnen. Die wenigen Zuschauer sahen so bis zum Schlusspfiff statt weiterer Tore nur noch gelbe Karten, zwei auf Seiten der Sudenburger und drei für Gerwisch.

Während Sudenburg mit dem Ergebnis beruhigter das nächste Training angehen kann, dürfte die Gerwischer Hauptbaustelle bis zum Beginn der Rückrunde ein stabileres Zweikampfverhalten und der geordnete Spielaufbau sein, um erfolgreich das Unterfangen Klassenerhalt anzugehen.

Gerwisch: Huhn – N. Lisak, Köthnig, Fritz, Zimmermann, Steffens, Laue, Kessler (45. Jon. Matthe), Falk, Merten (45. Kattner), Al Hadj Eid

Tore: 1:0 Kevin Spilgies (2.), 1:1 Jonas Colin Laue (11.), 2:1 Nils Ritzmann (17.), 2:2 Michael Kessler (42.); SR: Valentin Ochel (Magdeburg), Niklas Stoye, Paul Breiter