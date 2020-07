Langjähriger Keeper des SV Eintracht Gommern hängt seine Handschuhe an den Nagel.

Gommern l An diesem Punkt stand Andreas Hoffmann schon einmal. 2009, im Jahr des bitteren Landesliga-Abstiegs der Gommeraner Eintracht, wurde der Torhüter mit damals 39 Jahren in den fußballerischen Vorruhestand geschickt. Weil unverhofft aber oft kommt, stand der Keeper knapp zwei Monate später aushilfsweise auch im ersten Spiel der neuen Saison zwischen den Pfosten – und hängte bis heute noch über 100 Einsätze in der Landesklasse und Kreisoberliga dran. Elf Jahre später soll der Abschied nun aber ein endgültiger sein.

So wurde Gommerns Torhüter-Urgestein kürzlich im Rahmen der Mitgliederversammlung der Abteilung Fußball mit der Ehrennadel des Vereins bedacht und hängte mit 49 Jahren offiziell die Handschuhe an den Nagel. Damit war der Keeper in der abgebrochenen Landesklasse-Saison ligaweit der älteste aller eingesetzten Spieler. Neben dem Rekord nimmt Hoffmann die Erkenntnis mit in den Fußballer-Ruhestand, auch in den vergangenen Jahren etliche Punkte für sein Team festgehalten zu haben. Auch im Spätherbst der eigenen Karriere half er der Eintracht durch alle sportlichen Höhen und Tiefen. Der Club verabschiedet nun also einen seiner verlässlichsten Spieler, der sowohl auf, als auch neben dem Platz eine wichtige Rolle einnahm.

Seine Mannschaft hatte ihren scheidenden Keeper bereits vor einigen Tagen verabschiedet und ihm unter anderem eine Fotocollage mit einigen Schnappschüssen seiner langen Karriere zwischen den SVE-Pfosten überreicht. Da der Platz im Bilderrahmen bis auf den letzten Zentimeter gefüllt ist, sollten keine weiteren Episoden dazukommen. Doch das haben sich Hoffmann und die Eintracht auch schon vor elf Jahren gesagt.