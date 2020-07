SV Eintracht bestreitet fünf Vorbereitungsspiele.

Gommern l Noch ruht auch beim SV Eintracht Gommern der Ball. Doch entsprechend der gewachsenen Ansprüchen beim Landesklasse-Vertreter gilt in der in Kürze startenden Saisonvorbereitung die Devise „klotzen statt kleckern“. Nach dem Auftakttraining in den kommenden Tagen sind insgesamt fünf Vorbereitungsspiele festgezurrt worden. Dabei sind die Ansetzungen unter Vorbehalt zu sehen, denn noch ist nicht geklärt, wann das ausstehende Kreispokal-Halbfinale gegen Landesliga-Aufsteiger Burger BC 08 ausgetragen wird.

Den Auftakt bildet am Sonnabend, 18. Juli, der Testvergleich mit dem Magdeburger SV Börde II. Ein Jahr nach dem Landesklasse-Abstieg schloss die Landesliga-Reserve die abgebrochene Spielzeit in der Stadtoberliga auf Platz vier ab und setzt vorerst auf Konsolidierung. Eine Woche später, am Sonnabend, 25. Juli, stellt sich – ebenfalls um 14 Uhr – Salzlandligist SV Wacker Felgeleben in Gommern vor.

Die vermeintlich schwersten Brocken warten dann am Mittwoch, 29. Juli, sowie am darauffolgenden Sonnabend, 1. August. Zunächst gibt sich die ambitionierte Landesliga-Elf des Magdeburger SC Preussen unter der Woche die Ehre. Am Wochenende kommt es im Kräftemessen mit dem TuS Magdeburg-Neustadt zur erneuten Begegnung mit einem Team aus der Landesliga. Den vorläufigen Abschluss soll am Sonnabend, 15. August, das Match gegen den TSV Rot-Weiß Zerbst (Landesklasse 4) bilden. Alle genannten Partien werden im heimischen „Los Gauchos-Stadion“ im Sportforum ausgetragen.