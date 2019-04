Landesligist Niegripp erwartet in Not-Besetzung den SV Irxleben.

Niegripp l Planlos, aber nicht völlig hoffnungslos geht die SG Blau-Weiß Niegripp am Sonnabend um 15 Uhr in das Landesliga-Heimspiel gegen den SV Irxleben.

„Planen kann man nur, wenn man auch Leute dazu hat“, erklärt Trainer Thomas Seidelt auf seine Erwartungen an die Partie angesprochen und legt damit gleich den Finger in die Wunde, die da heißt Personalsorgen. „Ich dachte eigentlich schon im Spiel gegen Calbe, dass wir den Scheitelpunkt erreicht haben und es nur noch besser werden kann, aber jetzt erst haben wir wirklich die Personal-Endstufe erreicht. Wenigstens müssen wir dieses Mal nicht reisen, aber dafür spielt unsere Zweite vor uns, so dass wir da auch auf keine Unterstützung hoffen dürfen“, so Seidelt weiter.

Lange Ausfallliste

Konkret ging der Coach unter der Woche von acht fitten Spielern für das Wochenende aus. Till Räcke und Steven Zeuch sind gesperrt, Steven Plünnecke ist verletzt. „Das ist eine mittelschwere Katastrophe“, findet Seidelt, der zumindest darauf hofft, dass Marco Westhause, der am Dienstag im Training verletzt ausfiel, zum Spiel wieder fit ist. Gänzlich beendet ist die Saison für Sandro Becker wegen seiner Rückenprobleme.

„Normalerweise müssten René Sandmann und ich schon überlegen, ob wir selbst mit auflaufen. Aber mit Mitte, Ende vierzig hilft es einem auch nicht mehr, wenn es am Sonnabend nicht so warm ist. Für mich würde es wohl nach 15 oder 20 Minuten schon Gelb-Rot geben, weil ich zweimal zu spät kam“, versucht sich der Coach mit Galgenhumor. Aufgrund der Tatsache, dass der Klassenerhalt noch nicht geschafft ist, müssen die Nie- gripper gegen den Tabellenneunten, der sich nach einem zwischenzeitlichen Tief gefangen hat, nun trotz allem aus ihrer Not eine Tugend machen.