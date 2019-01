Güsen startet in das Unternehmen Klassenerhalt. Dabei helfen sollen auch zwei Winter-Neuzugänge.

Güsen l Natürlich kam es auch ein wenig auf die Außenwirkung an. Bevor die Landesklasse-Fußballer des SV Germania Güsen am Mittwoch in der Halle das Training offiziell wieder aufnahmen, ging es für eine lockere Runde durch die Gemeinde Elbe-Parey. Natürlich immer der Hauptstraße entlang. „Die Leute sollten uns auch sehen“, erklärt Trainer René Bonitz. Die Botschaft: Hier wird sich nicht ausgeruht, sondern für den Klassenerhalt geschuftet.

Insgesamt 16 Spieler wohnten dem bereits recht intensiven Auftakt bei, wobei erste und zweite Mannschaft seit je her gemeinsam die Einheiten absolvieren. Noch nicht an Bord waren zwei neue Gesichter, die zur Rückrunde dabei helfen sollen, den ungeliebten Abstiegsplatz zu verlassen. Für einen von ihnen, Danny Schalla, schließt sich quasi der Kreis. Jahrelang beim SV 90 Parey aktiv, geht es nun für den 42-Jährigen im Karriereherbst als „Standby“-Spieler zurück zu den Wurzeln. „Die Devise bei ihm lautet ‚so oft wie möglich, so selten wie nötig‘. Wenn Bedarf da ist, hilft er uns mit seiner Erfahrung im Sturm. So oder so ist er eine gute Alternative“, erläuterte Bonitz.

Verbandsliga-Erfahrung

Ebenfalls kein Unbekannter ist Philipp Theele. Nach einer langwierigen Sprunggelenks-Verletzung, die er sich im März 2017 im Verbandsliga-Gastspiel des Burger BC 08 beim 1. FC Lok Stendal zugezogen hatte, feilte der 22-Jährige zuletzt beim Wörmlitzer SV 90 an seinem Comeback. „Ich kenne Philipp noch aus der gemeinsamen Zeit in Burg. Über die Jahre ist der Kontakt nie abgerissen. Er will es irgendwo zwischen Verbands- und Kreisliga noch einmal wissen und ist auch sofort spielberechtigt.“

Während am Sonnabend eine weitere Trainingseinheit anberaumt ist, steigen die Güsener in der nächsten Woche dann auch offiziell in die Testphase ein. Bis zum Pflichtspielstart am 24. Februar mit dem Kreispokalduell gegen die TSG Parchen bestreitet der SVG am Sonnabend, 9. Februar, ein Gastspiel beim SV Rot-Weiß Arneburg (Landesklasse I) und empfängt am Sonntag, 17. Februar, den SV Eintracht Lüderitz (Kreisoberliga Altmark Ost) daheim in Güsen.