Burger BC 08 begrüßt Rückkehrer Marco Westhause.

Burg l In einem Sport, der häufig zur romantischen Verklärung neigt, möchte man meinen, Marco Westhause ist dem Ruf seines Herzens gefolgt. Angesichts einer Fußballerlaufbahn, die ihn seit der E-Jugend durch alle Nachwuchsmannschaften beim Burger BC 08 geführt und ihn ebenda von 2011 bis 2015 erste Erfahrungen im Herrenbereich sammeln ließ, ist wirklich etwas dran an der Rückkehr ins sportliche Zuhause. Allerdings hat der 26-Jährige eben nicht nur auf sein Herz gehört, als er sich vor wenigen Tagen entschloss, der SG Blau-Weiß Niegripp nach fünf Jahren den Rücken zu kehren und zurück zum BBC 08 zu wechseln. Auch der Verstand hat ein großes Wörtchen mitgeredet: „Die Zeichen in Nie- gripp waren zuletzt eindeutig, dass es nicht mehr in der Landesliga weitergeht. Nach zwei Jahren meine ich aber, mich sportlich auf dieser Ebene zu sehen.“

Einige Wechselspiele bei künftigen Ligakonkurrenten treten in diesem Sommer zwar den Gegenbeweis an, doch Westhause zählt zu jenen, die im besten Fußballer-Alter auch die für sie größtmögliche Herausforderung suchen und annehmen. „Über den Erfolg kommt der Spaß und ich bin der Meinung, beides in Burg haben zu können. Es passt seit dem vergangenen Jahr wieder in der Mannschaft und ich denke, ich habe in den letzten Jahren auch eine Entwicklung hingelegt. Daher will ich auch versuchen, meine Erfahrung an die jüngeren Spieler weiterzugeben“, erklärt der Allrounder, der sich auf der rechten Seite am wohlsten fühlt.

Bei aller Vorfreude auf die neue Saison bleibt beim Blick zurück jedoch auch eine Spur Wehmut: „Die fünf Jahre in Niegripp waren eine lange, schöne Zeit. Da schmerzt der Abschied natürlich, zumal er nun durch den Saisonabbruch gar kein richtiger war. Ich konnte etliche Freundschaften knüpfen und will diese möglichst aufrecht erhalten. Ich bin Niegripp sehr dankbar, denn dort habe ich eine zweite sportliche Heimat gefunden.“ Nun geht es jedoch wieder in die erste zurück – und zwar mit ganzem Herzen.