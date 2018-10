Gegen punktgleiche Calbenser will Union Heyrothsberge in der Landesliga endlich wieder punkten.

Heyrothsberge l Es ist beim SV Union Heyrothsberge nicht die Zeit, um über Begrifflichkeiten zu verhandeln. Die Suche nach einem neuen Trainer wird den Fußball-Landesligisten schließlich noch voraussichtlich bis zum Winter beschäftigen. Drei Pflichtspielniederlagen am Stück haben zudem spürbar am Selbstvertrauen gezehrt. Und mit der TSG Calbe wartet am Sonnabend um 14 Uhr im Heimspiel ein Gegner, der punktgleich mit den Unionern knapp über der Abstiegszone balanciert. Also biss Teammanager Olaf Milz am Donnerstag lange auf dem Wort herum und spuckte es dann doch aus wie einen Kaugummi, den man zu lange im Mund behalten hat: „Richtungsweisend ist der falsche Begriff. Jetzt hast du Calbe vor dir, die musst du schlagen. Aber danach ist die Saison ja nicht plötzlich vorbei.“

Zum Glück bleiben den Unionern nämlich noch mindestens 22 Gelegenheiten, die ertragreicher genutzt werden sollen als zuletzt. Gegen die Spitzenteams vom MSC Preussen und SV 09 Staßfurt ist Heyrothsberge nämlich in Schönheit gestorben. „Fakt ist, dass wir zweimal eine 2:0-Führung noch zu einem 2:3 abgegeben haben. So gut wie die Jungs dabei aufgetreten sind und einen Titelanwärter phasenweise an die Wand gespielt haben – da will ich gar nicht wissen, was passiert, wenn wir wirklich mal einen schlechten Tag erwischen.“

Und so gilt es am Wochenende, sich von den Pleiten der Vorwochen nicht entmutigen zu lassen. Immerhin wartet vier Tage später mit dem Derby am Mittwoch gegen den Burger BC die nächste Aufgabe. „Aber darauf blicken wir noch nicht.“ Der Fokus liegt auf dem Duell mit den Saalestädtern.

Gegner mit Sorgen

Dass diese ähnlich holprig in die Spielzeit gestartet sind, mag nicht überraschen. Neben Trainer Marko Fiedler, der in dieser Woche jedoch bereits wieder bei den Preussen das Handtuch warf, büßte die TSG im Sommer Leistungsträger wie Enrico Palm, Alexander Voigt (beide Ottersleben) oder Lucas Dübecke (Groß Rosenburg) ein. Dazu lassen die verletzungsbedingten Ausfälle von Kapitän Keven Harms und Stürmer-Routinier Maik Adrian die Sorgenfalten nicht weniger werden.

Allerdings nehmen auch die Unioner ein Handicap mit in die Begegnung: Anders als ursprünglich mit Gelb-Rot vermerkt, bekam Daniel Stridde nach dem Preussen-Spiel eine Rotsperre aufgebrummt und muss auch gegen Calbe mit der Zuschauerrolle Vorlieb nehmen. Gegen die Karten-Umwandlung samt eigentümlicher Begründung vorgehen wollte der Verein aber nicht. Es gibt Wichtigeres zu erledigen.