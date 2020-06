Gommerns Landesklasse-Elf begrüßt den nächsten alten Bekannten.

Gommern l Im Zuge der Personal-Offensive für die neue Saison können die Landesklasse-Fußballer des SV Eintracht Gommern den nächsten Rückkehrer begrüßen. Max Bellach, der bereits zwischen 2016 und 2018 zwischen den Eintracht-Pfosten stand, verstärkt das Team künftig wieder auf der Torhüterposition. Zuvor waren mit Justin Schaffrath und Alexander Schellbach zwei Ehemalige an alte Wirkungsstätte zurückgekehrt.

In den vergangenen beiden Jahren bewachte Bellach das Gehäuse bei seinem Heimatverein, dem Möckeraner TV, wagt nun aber den Sprung aus der Kreisoberliga in die Landesklasse. Nach dem Karriereende von Andreas Hoffmann soll der 21-Jährige den Konkurrenzkampf im Eintracht-Tor anfachen und dem Team dabei helfen, in den kommenden Jahren den Landesliga-Aufstieg zu realisieren.