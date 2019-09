Ohne das nötige Quäntchen Glück zum Start der zweiten 30 Minuten war der SV Eiche 05 auch gegen die HSG Osterburg chancenlos.

Biederitz l Der Handball-Verbandsligist SV Eiche 05 Biederitz hat auch das vierte Saisonspiel verloren und damit weiterhin die rote Laterne des Tabellenletzten inne. Gegen die HSG Osterburg gab es eine empfindliche 22:30 (10:13)-Niederlage, bei der Rückraumspieler Sören Große mit sieben Treffern bester Biederitzer war.

Über den Zeitpunkt, wann sich die zweite Heimniederlage anbahnte, gab es nach Abpfiff keine zwei Meinungen. Die Biederitzer nahmen einen noch ausgleichbaren 10:13-Rückstand mit in die Kabinen und stellten unmittelbar nach dem Wiederanpfiff durch Florian Wentzel den 11:13-Anschluss her. Was kurzzeitig nach einer Aufholjagd aussah, entpuppte sich jedoch kurz darauf als heiße Luft. Knapp neun Minuten später lagen die Gäste aus der Altmark uneinholbar mit 20:11 in Führung, weil die Biederitzer selbst das „Einmaleins des Handballs“ nicht mehr auf das Parkett bringen konnten. Neben zahllosen einfachen Fehlern wurden auch die zum Teil sehr gut herausgespielten Tormöglichkeiten nicht im gegnerischen Gehäuse untergebracht. „Ihr müsst die Bälle doch bloß noch reinmachen“, mahnte Eiche 05-Trainer Rene Schaarschmidt verzweifelt, der in dieser entscheidenden Phase beide Auszeiten nahm.

Bereits in der Anfangsviertelstunde der Partie hatten die Gäste die Begegnung bestimmt und eine 8:3-Führung (13.) herausgespielt. Die Osterburger praktizierten ein hervorragendes Umkehrspiel, durch das sie einen Großteil ihrer Treffer erzielten. Erst im Schlussabschnitt des ersten Durchganges hatte Biederitz den Gegner zunehmend besser im Griff und schloss auf zwei Treffer auf. Es entstand der Eindruck, dass die Spieler begriffen hatten, was an diesem Tag gegen einen starken Kontrahenten nötig war. Doch unmittelbar nach dem Seitenwechsel schwand die mühselig aufgebaute Hoffnung innerhalb von wenigen Minuten.

In der Schlussviertelstunde änderte sich am Spielverlauf nichts mehr. Die Biederitzer haderten neben der katastrophalen Chancenverwertung auch mit ihren zahlreichen einfachen Stockfehlern, die die HSG zu einfachen Toren nutzte. Am Ende gewannen die Osterburger verdient mit 30:22 und bissen sich in der oberen Tabellenhälfte fest. Fraglos waren die bisherigen Gegner durchweg Teams aus dem oberen Drittel, aber die anhaltend hohe Fehlerquote wird den Biederitzern auch gegen Mannschaften auf Augenhöhe zum Verhängnis werden. „Uns hilft nur Training. Wir dürfen den Kopf nicht in den Sand stecken“, gab Rückraumspieler Sven Bramer die Richtung vor.