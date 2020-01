A-Jugend des SV Eiche 05 Biederitz verliert Heimspiel.

Biederitz l Die männliche A-Jugend des SV Eiche 05 Biederitz musste sich im Sachsen-Anhalt-Liga-Heimspiel dem HT 1861 Halberstadt mit 28:34 (12:20) geschlagen geben. Die Entscheidung in dieser Begegnung fiel in der Schlussphase des ersten Durchganges, in der die Gastgeber vom 10:11 (19.) zum 12:20-Halbzeitstand abreißen lassen mussten.

Die SVE-Youngster kamen nur schwer in die Gänge, konnten aber nach zehn gespielten Minuten beim Stand von 5:5 die Partie noch ausgeglichen gestalten. In der Folgezeit bekamen die Gäste aus dem Harz leichtes Oberwasser, da sie die entstanden Lücken in der Biederitzer Deckung erfolgreich nutzen konnten. „Unser unnötiges Heraustreten im Innenblock kam einer Einladung für die Gäste gleich“, waren sich die Verantwortlichen bereits zur Halbzeit einig. Dennoch blieben die Gastgeber bis zur 19. Minute beim Stand von 10:11 auf Augenhöhe, ehe vermeidbare Fehler und die ausbaufähige Chancenverwertung den Halberstädtern in die Karten spielten. So setzten sich die körperlich überlegenen Gäste vorentscheidend zum 20:12 ab.

Nach Seitenwechsel zielstrebiger

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der SVE-Nachwuchs emotionsvoller und zielstrebiger. Die Vorgaben, an die in der Halbzeit nochmals erinnert wurde, kamen deutlich besser zum Tragen und das Resultat las sich folgerichtig beim 17:24 (39.) bzw. 21:25 (43.) versöhnlicher. Nun bot sich dem Gastgeber wiederholt die Möglichkeit, den Rückstand weiter zu minimieren, was allerdings wiederholt an der schlechten Chancenverwertung scheitern sollte. Spielerisch boten die Biederitzer viel Positives, was auch der hohen Zahl an guten Möglichkeiten zu entnehmen war, die jedoch ungenutzt blieben. Der Grundstein zu dieser guten Vorstellung war die deutlich offensivere Deckung, die nach der 4:2-Variante auf 3:3 umgestellt wurde und den Halberstädtern sichtlich Kopfschmerzen bereitete. Die daraus resultierenden Ballgewinne führten so häufig zu erfolgreichen Tempogegenstößen, welche allerdings in der Endabrechnung nicht reichen sollten. So behaupteten die Harzer nach ihrer 27:22-Führung (45.) ihr Fünf-Tore-Polster (31:26) und siegten schließlich nicht unverdient mit 34:28.

Meinert

„Man muss das Positive herausstellen und das war das Erspielen zahlreicher Möglichkeiten gegen einen körperlich überlegenden Kontrahenten. Es gab gute und sehr gute Phasen, in denen wir eindeutig spielerische Akzente setzen konnten. Die Jungs sind deutlich jünger und nehmen viele Erfahrungen aus solchen Partien mit. Ihre Leistungen werden in jedem Fall wertgeschätzt“, meinte der Biederitzer Trainer Uwe Werkmeister und bezog sich dabei auch auf das Publikum, welches die guten Leistungen der Mannschaft aus den vergangenen Wochen würdigte.

Biederitz: Le. Exner – Oberwinter (6), Urban (3), Lu. Exner (1), K. Beres, Deneke, Steinweg (5/2), Jagarzewski (1), Hartmann (1), Schneider (3), Eix (6/1), Wohl (2)

Halberstadt: Höltge, Marquardt, von Zachotzki – Mund (12), Waade (3), Klockau (2), Wienert (4), Bensemann, Knochenmuß (6), Herkenrath (1), Martinke (4), Lieb (2)

Zeitstrafen: Biederitz 4 – Halberstadt 6

Siebenmeter: Biederitz 3/4 – Halberstadt 5/5