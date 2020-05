Der Verbandsligist aus Biederitz vermeldet den ersten Zugang.

Biederitz l Handball-Verbandsligist SV Eiche 05 Biederitz konnte am Dienstagabend erstmals Vollzug melden. Mit Eike Christian Herrmann wechselt ein echter Allrounder an die Ehle.

Dabei fühlt sich Herrmann vornehmlich im Rückraum zuhause. Unter der Regie von Peter Pysall war er zuletzt in Glinde aber auch wiederholt am Kreis zu finden. Der 24-Jährige lief bis auf eine einjährige Ausnahme in der A-Jugend der SG Lok Schönebeck durchweg für den letztjährigen Sachsen-Anhalt-Ligisten GHV Eintracht auf, ehe er nun zusammen mit Coach Peter Pysall den Weg in Richtung Biederitz eingeschlagen hat.

"Eike ist ein sympathischer, ruhiger und ehrgeiziger Spieler, der sich sehr auf die Aufgabe in Biederitz freut“, erklärte Eiches Vorstandsvorsitzender Michael Thielicke nach den finalen Gesprächen zufrieden.