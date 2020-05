Bis zum tatsächlichen Amtsantritt dürften noch einige Wochen vergehen, doch am Maifeiertag übernahm Peter Pysall offiziell die Geschicke als Coach in Biederitz. Archivfoto: Kevin Sager

Verbandsligist angelt sich Ex-Bundesliga-Coach für die kommende Saison.

Biederitz l Paukenschlag in der Corona-Pause: Handball-Verbandsligist SV Eiche 05 Biederitz hat die Verpflichtung von Peter Pysall als Trainer für die neue Saison bekanntgegeben und damit einen Transfercoup gelandet.

Der 59-Jährige weist eine schillernde Vita als Aktiver und Trainer auf. Von 1974 bis 1990 nahm er beim SC Magdeburg die Rolle als Spielgestalter ein, trug zudem in 155 Länderspielen das Trikot der DDR-Nationalmannschaft. Als Trainer stieg er unter anderem mit Bayer Dormagen in die 1. Bundesliga auf, wohin er 2004 auch den SV Post Schwerin führte. Zuletzt hatte Pysall drei Jahre lang die Geschicke beim Glinder HV Eintracht gelenkt und die Salzländer zurück in die Sachsen-Anhalt-Liga gebracht. Nun tritt er in Biederitz die Nachfolge von René Schaarschmidt an, der die Mannschaft nach dem freiwilligen Rückzug in die Verbandsliga 2019 übernommen und durch eine sportlich schwierige Zeiten geführt hatte.