Neben Einheiten mit dem Ball haben sich die Handballer des SV Eintracht Gommern auch abseits der Halle auf die kommende Saison vorbereitet.

Gommern l Es zog sich während der Vorbereitungszeit wie ein roter Faden durch alle Vereine des Jerichower Landes und ganz Sachsen-Anhalts, egal in welcher Sportart: Personalsorgen. Auch Handball-Verbandsligist SV Eintracht Gommern blieb davon nicht verschont und so hielten sich die Möglichkeiten des gemeinsamen Trainings bisher in Grenzen.

Doch Trainer Sebastian Munter steckte den Kopf nicht in den Sand und machte das Beste daraus. Seit vier Wochen befindet sich seine Mannschaft nun im Trainingsalltag, der für die Gommeraner alles andere als alltäglich war. Ein gemeinsamer Bootsausflug, Krafteinheiten im CrossFit Magdeburg und Fitnesscenter Gommern und – wie bei Bundesligist SC Magdeburg – ein Fußballspiel gehörten seit Anfang Juli zum Programm des SV Eintracht.

In Letzterem bewiesen die Schützlinge von Munter, dass sie nicht nur mit dem Ball in der Hand Treffer erzielen können. Gegen Kreisoberligist Eintracht Hohenwarthe gelang ihnen ein 4:4-Unentschieden. „Natürlich wollten wir die Ergebnisse der vorangegangen Jahre steigern, was uns durch den Punktgewinn geglückt ist. Allerdings sind wir wieder in der zweiten Halbzeit eingebrochen. Dennoch war es eine willkommene Abwechslung und gute Konditionseinheit, in der der Spaß nicht zu kurz kam. Bisher können wir mit dem Stand der Mannschaft zufrieden sein“, so der Trainer.

Zu dieser gehören mit Tom Leine (eigene Jugend), Robert Conrad (VfB Klötze 07) und Felix Hoffmann, der bereits in Jungen Jahren für die Eintracht gespielt hat, auch drei Neuzugänge. „Charakterlich, das hat sich bei den außersportlichen Veranstaltungen bereits gezeigt, passen alle drei super in die Mannschaft. Das sportliche wird sich in den kommenden Wochen zeigen, aber da bin ich ebenfalls zuversichtlich, beschrieb Munter den Einstand der drei Neulinge.

Nach einer zehntägigen Pause wird sich die Mannschaft ab kommenden Dienstag vornehmlich dem Spiel mit dem Ball widmen. Dazu sind einige Testspiel gegen die TSG Calbe und den ESV sowie HSV Magdeburg geplant, deren Durchführung auf Grund der Personalprobleme aber noch auf wackeligen Beinen steht. Das Duell mit Calbe ist für kommenden Donnerstag geplant. Sollte es die Personalsituation zulassen, werden für die Spiele gegen die Vereine aus der Landeshauptstadt kurzfristig Termine bekanntgegeben.

Nachwuchsarbeit weiter vorrangigstes Ziel

Offen bleibt vorerst die Frage nach einem Saisonziel. „Dafür ist es noch zu früh“, so Munter. „Wir wollen weiter die Nachwuchsspieler einbinden, wie es mit Tom Leine so hervorragend geklappt hat. Deshalb führen wir den Trainingsauftakt traditionell gemeinsam mit der A- und B-Jugend, sowie der zweiten Mannschaft durch.“ Doch eines ist für den Trainer klar: „Auch wenn die Liga stärker geworden ist, wollen wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben.“ Wenn sich die Mannschaft in der Halle ähnlich torhungrig präsentiert, wie beim Fußball, sollte das kein Problem sein.