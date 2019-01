Mit Arne Brendel (l.) und Ole Muff (4.v.l.) schafften zwei Burger den Sprung in die Landesauswahl. Aus den Händen von VVSA-Geschäftsführerin Corina Wagner (r.) erhielten die acht Auswahlspieler beim U 16-Spieltag in Zeitz ihre Berufungsurkungen fürs neue Spieljahr. Foto: Rolf Gädke

Die männliche U 16 des Burger VC 99 löst ihr Ticket fürs Landesmeisterschafts-Finale. Auch die U 12 darf hoffen.

Burg (rgä/bjr) l Anders als der Landesoberliga-Sechser schwimmt der Volleyball-Nachwuchs des Burger VC 99 derzeit auf der Erfolgswelle. Den Nachweis erbrachten die männliche U 16 und U 12 am vergangenen Wochenende. Für den älteren Nachwuchs stand am 4. Spieltag die vorzeitige Qualifikation zur Landesmeisterschaftsendrunde. Die männliche U 12 festigte bei der dritten Runde ihre Zugehörigkeit zur Leistungsklasse I und hat damit gute Chancen, in rund einem Monat sein Ticket für das A-Finale zu lösen.

Den Auftakt machte am Sonnabend der 4. Spieltag im Kampf um die Landesmeisterschaft für die Altersklasse U 16 männlich in Zeitz. Der Burger Trainer Rolf Gädke ging mit sieben Spielern diesen langen Trip für den entscheidenden Vorrundenspieltag an. Die Ausgangslage für eine vorzeitige Finalqualifikation war ausgezeichnet: Ungeschlagen und gemeinsam mit den Chemie Volleys Mitteldeutschland führte der BVC 99 die Tabelle an. „ Wir wollen mit einem Sieg gegen MTV Wittenberg unser Ziel erreichen“, gab Gädke die Marschrichtung vor.

Bevor es jedoch auf den drei Spielfeldern in der Zeitzer Sporthalle rund ging, wurden durch die Geschäftsführerin des Volleyballverbandes Sachsen-Anhalt, Corina Wagner, und den Jugendstaffelleiter Uwe Markwirth die Spieler für die Landesauswahl der Jahrgänge 2005/2006 berufen. Erfreulich, dass mit Arne Brendel und Ole Muff zwei Burger Jungen ihre Urkunden erhielten. Eine erste Maßnahme ruft die beiden BVC-Auswahlspieler am 9./10. Februar nach Naumburg.

Vorzeitige Qualifikation

In Zeitz wollten die Burger die guten Trainingsleistungen der zurückliegenden Wochen anknüpfen und das gewonnene Selbstvertrauen nutzen, um der Gegnerschaft vom MTV Wittenberg und den CV Mitteldeutschland Paroli zu bieten. Im ersten Spiel ging es gegen die Lutherstädter ans Netz. Dabei führten die Burger recht schnell. Der Kontrahent hatte in allen Belangen des Volleyballspiels Nachteile. Mühelos erkämpfte sich der BVC 99 mit 25:16 die 1:0-Satzführung. Mit dem sicheren Gefühl, den Gegner zu beherrschen, ging es in den zweiten Abschnitt.

Etwa in der Mitte des Satzes brach jedoch die Burger Annahme völlig ein. Logische Folge war der 1:1-Ausgleich durch den leidenschaftlich kämpfenden MTV. Im Entscheidungssatz rissen Ole und Co. das Spielgeschehen wieder an sich, minimierten ihre Eigenfehler, erhöhten den Druck in den Aufschlägen und waren im Angriffsspiel überzeugend. So ging das Spiel mit 2:1 zu Burger Gunsten aus. Die vorzeitige Qualifikation für die Endrundenteilnahme war erreicht.

Pleite, die nicht schmerzt

Im nächsten Spiel galt es, sich den CVM stellen. Trotz beherzter Leistung und als lange ebenbürtiger Gegner reichte es am Ende nicht ganz – 0:2.

Burg: Jan Seeger, Lennox Pelzer, Jason-Kurt Fischmann, Arne Brendel, Ole Muff, Marvin Reiter, Etienne Eid

Am 3. Spieltag in der U 12 männlich musste der BVC 99 in Leuna antreten. Mit zwei Siegen und zwei knappen Niederlagen kehrten Willi Conrad und Phillipp Stauf von diesem Wettkampftag heim. Mit ihren dritten Platz sicherten beide ihre erneute Teilnahme in der Leistungsklasse I. Eine tolle Leistung, die es am Sonnabend, 23. Februar, zu vergolden gilt. Dann findet voraussichtlich in eigener Halle die vierte und letzte Runde statt.