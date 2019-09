Auf dem Elbe-Havel-Kanal fanden Ende August die diesjährigen Kreis-Kinder- und Jugendspiele der Kanuten des Jerichower Landes statt.

Burg l Nachwuchs-Leistungsport auf allerhöchstem Niveau gab es am vergangenen Wochenende in Burg zu sehen. Wie jedes Jahr um diese Zeit veranstaltete der Kreissportbund des Jerichower Landes die Kreis-Kinder- und Jugendspiele im Kanusport. Ausrichter in diesem Jahr war die Abteilung Kanu der Wassersportfreunde Burg. Mit der große Unterstützung durch die Abteilung Segeln, die die Sicherung an Land und im Motorboot auf dem Wasser übernommen hatte, gestaltete sich die Veranstaltung auf dem Elbe-Havel-Kanal, am Hafen nahe der Blumenthaler Brücke, sehr erfolgreich.

Die hervorragende Organisation machte diese Regatta zu einer gelungenen Werbeveranstaltung für den Kanusport im Jerichower Land. Über 100 Sportler aus Niegripp, Gommern, Genthin und Burg lieferten sich in ihren Kajak- und Kanadierbooten bei heißem Wetter spannende und enge Wettkämpfe.

Medaillengewinner und Deutsche Meister

Den tropischen Bedingungen zum Trotz waren es 50 Rennen, die im Zeitraum der Regatta von neun bis 14 Uhr über eine Rennstrecke von 200 Metern in den Altersklassen Schüler, Schülerinnen C und jünger bis zu den Junioren ausgetragen wurden. Am Ende gab es viele strahlende Gesichter bei den Kindern zu sehen, die mit Stolz ihre umgehängten Medaillen präsentierten. „Für die, die diesmal leer ausgingen, sind die Medaillen ihrer Mitstreiter sicher ein Ansporn, bis zum nächsten Jahr noch mehr zu trainieren“, hieß es aus Kreisen der gastgebenden Wassersportfreunde. Parallel dazu führten die Erwachsenen ihre Rennen als Rahmenprogramm durch. Spannend verliefen insbesondere die Wettkämpfe im Kajak-Vierer der Erwachsenen am Ende der Veranstaltung. Sieger bei den Herren wurden die Sportler des SV Chemie Genthin, die erstmals nach 30 Jahren wieder in dieser Kategorie angetreten waren. Franz Herm, Ole Hering, Hardy Urban und Lukas Schulz kamen als Erste vor Burg und der SG Blau-Weiß Niegripp ins Ziel.

Bilder Die Sportlerinnen und Sportler der Wassersportfreunde Burg blicken auf erfolgreiche Kreis-Kinder- und Jugendspiele auf dem heimischen Elbe-Havel-Kanal zurück.



Bei den Damen konnten die Wassersportfreunde Burg den Sieg einfahren. Mit viel Freude nahmen die Burger zudem die Information über den Deutschen Meistertitel von Nina Schoof entgegen. Im Kajak-Vierer siegte sie auf dem Beetzsee in Brandenburg über 500 Meter. Mit ihr im Boot saßen Josie Zabel, Lenja Wendt und Josi Wieblitz. Nina wurde im vorigen Jahr zum SC Magdeburg delegiert und ist zugleich weiterhin Mitglied der Wassersportfreunde Burg.

Höhepunkt nach den absolvierten Rennen war – wie in den vergangenen Jahren – die Pokalübergabe. Sieger wurden Collin Holzenbach, Leonard Prange, Lea Neubauer, John Kwasniewski, Lana Neubauer, Aurelia Jänisch und Lissy Laufer von den Wassersportfreunden. Die 13 Kanuten des SV Chemie Genthin konnten insgesamt 36 Medaillen erringen, unter anderem verbuchten Luise Juhr und Matteo Weber in ihrer ersten Regatte bereits Erfolge. Der Kinderpokal ging an die SG Blau-Weiß Niegripp vor Burg, Genthin und Gommern. Den Gesamtpokal hatten sich die Burger vor Niegripp, Genthin und Gommern erkämpft. Steffan Göhler, Geschäftsführer des Kreissportbundes des Jerichower Landes, war vor Ort und überreichte die Medaillen und Pokale. Zeitweise übernahm er zudem die Rolle des Regattasprechers. Er lobte die Regatta als sehr gelungene Veranstaltung.