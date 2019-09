Durch ein Last-Minute-Tor hat sich Aufsteiger TSG Parchen zu Hause gegen Schlusslicht Hohenwarthe den ersten Saisonsieg gesichert.

Jerichower Land l Während die Zuschauer in Parchen die kompletten 90 Minuten warten mussten, um den einzigen Treffer des Tages zu sehen, landete der Ball in Tuchheim bereits nach fünf Minuten im Tor der Heimmannschaft. Am Ende setzten sich jedoch auf beiden Plätzen die favorisierten Gastgeber durch.

TSG Parchen – SV Hohenwarthe 1:0 (0:0)

Christian Vormeister, Trainer und erfahrener Spieler der TSG Parchen 64, hatte am Sonntag selbst einen Wettkampf zu bestreiten und stand nicht auf dem Platz. Doch auch ohne ihn holten die Parchener im Heimspiel gegen die SV Eintracht Hohenwarthe die ersten drei Punkte. Das Tor durch Christian Mehlhase fiel in der 90. Spielminute. Schon nach 24 Minuten hatte der Gastgeber nach einem Foul die Chance, mit einem Elfmeter in Führung zu gehen, doch der Strafstoß wurde vergeben. Weitere Torchancen gab es in der ersten Halbzeit einige, doch fehlte es der TSG an Selbstvertrauen. Stattdessen verschenkte man durch einen Pass zum Mitspieler mehrmals die Chance auf einen Treffer. „Das muss man den Jungs aber auch verzeihen“, meinte Daniel Vormeister, der Bruder des Trainers. „Die Mannschaft ist jung, die Saison ist es auch und mit der Zeit werden wir uns in dieser Hinsicht verbessern.“

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete. Guter Lauf, guter Pass – und vor dem Tor kein Glück. Ein Abseitstreffer war das höchste der Gefühle. Nach weiteren 20 Minuten, Sekunden vor Spielende, gelang es Mehlhase dann doch, den Ball zum 1:0 über die Torlinie zu bringen. „Das waren nötige Punkte und eine späte Belohnung für die Arbeit auf dem Platz“, war Daniel Vormeisters Fazit nach dem Abpfiff. Für die kommende Woche gegen den Karither SV heißt es nun, diese Entschlossenheit mitzunehmen und das neu gewonnene Selbstvertrauen gewinnbringend einzusetzen.

Traktor Tucheim - GW Bergzow 2:1 (1:1)

Im zweiten Sonntagsspiel konnte sich die Tucheimer Elf von Trainer-Duo Michael Weise und Daniel Gobel trotz eines frühen Rückstandes beim Tabellendreizehnten in Bergzow mit 2:1 durchsetzen. Maximilian Räche hatte die Gäste nach fünf Minuten in Führung gebracht, doch die Heimmannschaft drängte auf den Ausgleich und konnte diesen nach 22 Minuten erzielen. Auch nach dem Seitenwechsel war der SV Traktor die bessere Mannschaft und so war es Pascal Thiede mit seinem zweiten Treffer, der in der 52. Minute das frühzeitige Siegtor für die Gastgeber erzielte.