Nach einer bärenstarken Saison ließ der Burger Speerwerfer Gordon Schulz bei den Deutschen U 18-Meisterschaften in Rostock den Titel folgen.

Rostock/Burg l Gordon Schulz ist kein Freund großer Worte, er lässt lieber die Leistungen sprechen. In seinem Fall also sorgt der 17-jährige Burger dafür, dass der Speer weit fliegt. Bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Rostock am vergangenen Wochenende gelang Gordon im letzten Durchgang das „Sahnehäubchen“ in einem guten Meisterschaftswettkampf. „Den hat er wirklich gut erwischt“, kommentierte sein Heimtrainer vom SC Magdeburg, Ralf Wollbrück.

Widrige Bedingungen

Schon im fünften Versuch hatte Gordon die 72-Meter-Marke übertroffen und somit seine vormalige Bestleistung übertroffen. Der böige Wind, der den gesamten Wettbewerb begleitete, ließ nicht unbedingt erwarten, dass es noch weiter gehen würde. Aber Gordon behielt die Nerven und setzte mit einer Weite von 75,58 Meter einen meisterschaftswürdigen goldenen Schlusspunkt.

"Na, Trainer, sind Sie jetzt zufrieden mit mir?" Gordon verliert wirklich nicht viele Worte. Wer ihn aber kennt, der weiß, was hinter dieser Frage steckt. Ein ähnliches Resultat hätte er bei den U 18-Europameisterschaften im ungarischen Györ gebraucht. Nach der souveränen Qualifikation lief es aber alles andere als rund, der Bewegungsablauf stimmte nicht. Als Zehnter war er unter Wert geschlagen.

Vier Meter gesteigert

Um so wichtiger war nun der Sieg mit vier Metern Steigerung gegenüber der alten Bestmarke. „Die Altersklasse U 18 ist ein Lernbereich. Gordon hat im richtigen Moment Nervenstärke bewiesen und sich weder von der näherrückenden Konkurrenz, noch vom Wetter beeindrucken lassen“, fasste Wollbrück zusammen. Das Resümee des Trainers fiel positiv aus und zeigte, dass Gordon noch lange nicht das „Ende der Speerspitze“ erreicht hat. Nun warten nach dem goldenen Saisonabschluss eineinhalb Wochen Urlaub auf den Sportschüler, ehe der Startschuss für die zwölfte Klasse fällt.