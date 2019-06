Lostaus U 15-Schülerinnen belegen bei Deutscher Meisterschaft die Plätze drei und sechs.

Ebersdorf/Lostau l Da ist allen 18 Lostauern in der Frankenlandhalle zugleich heiß und kalt geworden. Vor allem neben dem Spielfeld und auf der Tribüne war die Anspannung jenseits aller Messbarkeit, als Paula Rogge 40 Sekunden vor Schluss im Spiel gegen das Duo aus Tollwitz in Richtung Viermeterpunkt fuhr. „Ich wollte den Ball zunächst mit dem hinteren Teil des Schlägers schießen, habe mich dann aber beim Anfahren noch schnell umentschieden“, erinnerte sich die Zwölfjährige an das letzte Spiel bei der Deutschen U 15-Meisterschaft. Es war eine Entscheidung, die ihr und Lotte Eberhardt vom RC „All Heil“ Lostau schließlich den 1:1-Ausgleich im Landesderby bescherte. Und damit auch die Bronzemedaille, mit der das Duo vor kurzem aus dem bayerischen Ebersdorf zurückgekehrt ist.

Als das Edelmetall sicher war, herrschte natürlich grenzenloser Jubel. Nach zwei sechsten Plätzen in den beiden Vorjahren hat es nun also zur ersehnten Medaille gereicht. Mit Blick auf den Last-Minute-Treffer sowie auf das gesamte Turnier, das im Rahmen der Deutschen Schülermeisterschaft im Hallenradsport ausgetragen wurde, sah sich Trainerin Marlies Petschmann bestätigt: „Es hat sich gezeigt, dass bei einem Finale eben nur die stärksten Mannschaften am Start sind. Da muss man in den Spielen wirklich bis zuletzt alles geben. Man darf keine einzige Sekunde abschalten.“

Im dritten Anlauf zu Bronze

Eben diesen Rat haben Lotta Otte und Pauline Eberhardt alias Lostau III auch befolgt. Auch wenn es für das junge Duo nicht zu einem Punktgewinn gereicht hat, war die Premierenteilnahme am Meisterschaftsfinale aller Ehren wert. „Die Aufregung spielt natürlich eine Rolle, wenn 400 Leute in der Halle sind. Sie waren auch das jüngste Duo unter allen sechs Mannschaften und können noch drei Jahre in der U 15 spielen. Das war ein tolles Debüt“, bilanzierte Trainerin Elfriede Volber.

Ihre Schützlinge hatten dann auch bis zuletzt die Chance, am Duo aus Ginsheim vorbeizuziehen. Gegen das Team aus Hessen, das ebenfalls seine DM-Premiere feierte, lagen Lotta und Pauline bereits mit 2:0 in Führung, mussten sich am Ende aber mit 3:6 geschlagen geben. „Irgendwann waren wir nach diesem langen Tag auch müde und kaputt“, bekannte Pauline.

Anfangs waren sie und Lotta sogar drauf und dran, ihre eigenen Vereinskolleginnen zu schocken. Das vereinsinterne Duell läutete das Turnier für beide Lostauer Teams ein. Die zweite Mannschaft hatte zur Pause eine 2:1-Führung vorlegt, die auch nach dem Seitenwechsel ein ums andere Mal wackelte, doch Paula und Lotte behielten die Nerven und die ersten drei Zähler des Tages wanderten auf ihr Konto.

Klare Steigerung zum Vorjahr

Als beide dann auch im Anschluss Ginsheim mit 5:2 in die Schranken wiesen, lagen beide kurzzeitig sogar auf Titelkurs. Doch letztlich hat die lange Mittagspause auch ein wenig an der Konzentration gezehrt, während andere Teams gestärkt aus ihr hervorgingen. So entschied am Ende Frellstedt das Titelrennen vor Obernfeld für sich, während auch die Lostauer noch zu ihrem Happy End kamen. „Klar hätten wir uns auch über die Silbermedaille gefreut, aber am wichtigsten war für uns, zu sehen, dass wir mithalten können und uns nicht verstecken müssen“, erklärte Paula. Und Volber pflichtete bei: „Im Vergleich zum Finale des vergangenen Jahres waren sie viel stärker unterwegs.“

Jetzt freut sich der gesamte Nachwuchs im Verein jedoch auf die ab der nächsten Woche anstehenden Sommerferien, ehe ein Freundschaftsturnier in Frellstedt im August die neue Saison einläutet. Wetten, dass diese mindestens genauso spannend wird wie der Ausklang der aktuellen Spielzeit?!