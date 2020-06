Elena Backhaus aus Schartau stehen alle Türen offen.

Magdeburg/Schartau l An diesem kalten Montag im Mai hätte man ihr gerne und wärmstens einen Neopren-Anzug empfohlen, aber Elena Backhaus hat einen solchen Anzug nicht. Zumindest nicht immer. Also zog sich die Schwimmerin vom SC Magdeburg ihren orangefarbenen Badeanzug an, trat ein in das kühle Nass des Salbker Sees, während der Wind auffrischte und für unruhige und harte Wellen sorgte. Elena Backhaus lächelte trotzdem. Und schon ein paar Minuten später hatte sie sich warmgeschwommen.

Sie hatte auch schon das Vergnügen, im Neopren ihre Runden zu kraulen. Und nicht in irgendeinen Anzug, sondern im Anzug der Finnia Wunram, die sich darin schon 25 Kilometer lang durchgekämpft hat. „Das war eine kleine Ehre, dass ich den Anzug austesten durfte. Ich ziehe wirklich den Hut vor Finnia, dass sie darin solch eine lange Distanz geschwommen ist, denn das Schwimmen fühlt sich in diesem Anzug nicht so gut an“, erklärt Backhaus. Sie wird sich an das Gefühl gewöhnen – zumindest wenn es nach Stefan Döbler geht.

„Gerade in Richtung zehn Kilometer hat sie große Chancen“, sagt der Trainer zu seinem Backhaus’schen Karriereplan. Wenngleich: „Die Diskrepanz zwischen ihren Leistungen bei der Qualifikation für internationale Wettbewerbe und den dortigen Resultaten sind zu groß. Da ist sie nicht in dem Bereich, in dem sie vordringen könnte.“ Die vergangenen Junioren-Europameisterschaften, zu denen sie als deutsche Meisterin angereist war, belegen das: 2018 in Malta wurde sie 20. über fünf, 2019 in Racice (Tschechien) 15. über 7,5 Kilometer. „Sie muss ihre Rennen aktiver gestalten“, sagt Döbler.

Denn woran es der 17-jährigen Sportgymnasiastin nicht mangelt, ist Fleiß. Damit kompensiert sie gerade im Becken fehlende Zentimeter Körpergröße. Elena Backhaus misst nämlich nur 158 Zentimeter, aber auch 158 Zentimeter puren Ehrgeizes. „Den Größennachteil merke ich an der Wende, da fehlen mir vielleicht zehn Zentimeter. Aber das gleiche ich mit meiner guten Beinarbeit aus.“

Darüber, über die Technik und über die Frequenz. Döbler: „Sie hat eben andere Voraussetzungen als Mädchen, die 1,75 Meter groß sind. Allerdings lässt sich ihre Frequenz auch nicht ins Unermessliche steigern.“ Backhaus’ Hauptstrecke sind die 200 Meter Schmetterling. Ihre aktuelle Bestzeit steht bei 2:16,87 Minuten. Um im nächsten Jahr zur Jugendeuropameisterschaft (JEM) zu kommen – sollte der europäische Verband ihren Jahrgang 2003 tatsächlich zulassen, weil die JEM in diesem Jahr wegen der Corona-Krise ins Wasser fällt (grundsätzlich wäre sie 2021 schon zu alt) – muss sie 2:14,30 Minuten vorlegen. Dafür arbeitet sie an ihren Wenden und an der Armkraft.

Harter Kampf um die Norm

„Sie kann diese Zeit erreichen, aber es wird schwer“, erklärt der 51-jährige Coach, der eine latente Skepsis pflegt, aber lächelnd anmerkt: „Ich kann mich gerne täuschen.“ Und der ihr zugleich augenzwinkernd empfiehlt: „Für ihre Zukunft sollte sie das Freiwasser nicht außen vor lassen.“

Backhaus, die zudem die langen Freistilstrecken im Fokus hat, schätzt ihr Vorhaben realistisch ein: „Die Norm ist hart“, sagt sie. Und ergänzt: „Aber es ist noch vieles ausbaufähig.“ Gerade auf der technisch so anspruchsvollen Schmetterling-Strecke. „Sie macht mir viel Spaß. Es motiviert mich einfach, dafür hart trainieren zu müssen“, betont sie.

Das hat sie zuletzt mit den Jungen in der SCM-Gruppe getan. Diese dienen ja hervorragend als Zugpferde im Wasser. Nur nicht im Freiwasser. Dort ist sie vornehmlich allein – mit dem auffrischenden Wind, den harten Wellen und im Badeanzug. Ihren Ehrgeiz kann das aber nicht erschüttern.