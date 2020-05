Katja Krebs vom Biederitzer TC bleibt mit Blick auf den Juni-Termin jedoch skeptisch.

Biederitz l Vor dem anvisierten Saisonbeginn Mitte Juni unterhielt sich Sportredakteur Björn Richter mit Katja Krebs, Mannschaftsführerin der Landesoberliga-Damen 40 des Biederitzer TC, über die aktuelle Lage im Verein, einen möglichen Punktspielstart im Juni und möglichen Absagen von Vereinsveranstaltungen.

Volksstimme: Frau Krebs, in einigen Bundesländern darf wieder Tennis gespielt werden. Halten sie eine Öffnung der Tennisplätze in Sachsen-Anhalt in dieser Woche für möglich?

Katja Krebs: Grundsätzlich halten wir eine Öffnung der Tennisplätze in Sachsen-Anhalt für möglich und wir alle wünschen uns natürlich eine positive Entscheidung, da der Tennissport ohne Körperkontakt auskommt und die geforderten Abstandsregeln ausreichend eingehalten werden können. Letztendlich werden wir aber die Entscheidung des Landes Sachsen-Anhalt auch akzeptieren, sollte einer weiteren Lockerung zur Ausübung des Tennissports noch nicht entsprochen werden können.

Ist der Verein auf einen kurzfristigen Saisonstart vorbereitet?

Die Instandsetzung der Plätze erfolgte durch die von uns beauftragte Firma bereits Mitte März. Somit sind durch unsere Mitglieder nur noch einige Rest- arbeiten zur Bespielbarkeit der Plätze erforderlich. Auf einen kurzfristigen Saisonstart wären wir also vorbereitet.

Hat der Verein besondere Maßnahmen getroffen, um die aktuellen Auflagen der Landesregierung erfüllen zu können?

Unsere Mitglieder werden von uns aktuell per E-Mail über die neuesten Entwicklungen im Rahmen der Corona-Pandemie informiert. Die weiteren Auflagen der Landesregierung können von uns zeitnah umgesetzt werden. Die notwendigen Arbeitseinsätze werden nur in kleinen Gruppen unter Einhaltung der Abstandsregelungen durchgeführt, bei Bedarf werden entsprechende Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt und über die notwendigen weiteren Handlungsempfehlungen werden unsere Mitglieder dann kurzfristig per E-Mail informiert, sobald eine Öffnung der Tennisanlage beschlossen wurde.

Zahlreiche Sportarten dürfen aufgrund der Corona-Pandemie aktuell nicht ausgeübt werden. Erhoffen Sie bei einer baldigen Öffnung der Plätze auch einen größeren Zulauf für den Tennissport?

Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir neue Leute für unseren Tennissport gewinnen und begeistern könnten. Allerdings wurde uns durch die Absage des bundesweiten Aktionstages „Deutschland spielt Tennis“ eine Möglichkeit genommen, alle Interessierten zu einem Schnuppertag einzuladen und sich im Tennissport mal auszuprobieren.

Der Tennisverband Sachsen-Anhalt hat den Start der Mannschaftswettspiele auf den 13./14. Juni verschoben. Denken Sie, dass es in diesem Jahr eine Punktspielsaison geben wird?

Wir hoffen und wünschen es uns natürlich, dass die Punktspielsaison in diesem Jahr stattfinden kann. Allerdings sind wir da noch etwas skeptisch, ob der geplante Punktspielstart auch so eingehalten werden kann.

Aufgrund der Corona-Pandemie stehen Veranstaltungen vor Absagen. Gibt es EVents beim Biederitzer TC, die davon betroffen sind?

Zunächst musste unsere diesjährige Mitgliederversammlung Ende März verschoben werden. Des Weiteren hatten wir für den 25. April unseren Aktionstag „Deutschland spielt Tennis“ mit entsprechender Saisoneröffnung geplant, der leider auch ausfallen musste. Ob wir die weiteren über das Jahr verteilten Vereinsaktivitäten, wie unserer Sommerfest, das Beachtennis- und Beachvolleyballturnier sowie unser alljährliches Doppelturnier durchführen können, wird sich dann im Laufe der aktuellen Entwicklungen während der nächsten Wochen und Monate zeigen.