Herren 50 des BTC sind nach 3:3-Remis erster Tabellenführer.

Biederitz/Burg l Aufschlag zur neuen Saison. Am vergangenen Wochenende ist die neue Tennis-Punktspielserie gestartet. Aus Sicht der Teams aus dem Jerichower Land mit ausbaufähigem Ertrag.

Landesliga Herren 50

Biederitzer TC - SV Winterfeld 3:3

Durch eine Änderung in der Wettspielordnung des Landesverbandes entwickelte sich die Begegnung zu einem wahren Tennis-Krimi. Denn anders als in den Spielzeiten zuvor werden bei gleicher Anzahl an Matchpunkten nicht die Punkte geteilt, sondern ein Sieger ermittelt. Gut für die Hausherren, dass sie von der neuen Regelung profitieren. Denn nach 2:2-Remis nach den Einzeln, Christian Kästner und Axel Ludwig punkteten an den vorderen Positionen, reichte dem BTC-Quartett letztlich ein gewonnener Satz mehr in der Endabrechnung. Diesen erspielten Jürgen Edelmann-Nusser/Oliver Brandt im zweiten Doppel nach einer 6:7, 6:4, 6:10-Niederlage. Zuvor legten Kästner/Ludwig den Grundstein für den Erfolg mit einem souveränen Zweisatz-Erfolg im Spitzendoppel.

Einzel: Kästner - Piepenburg 6:3, 6:3; Ludwig - Radtke 7:5, 6:4; Edelmann-Nusser - Showitschek 3:6, 6:7; Brandt - Gedtke 3:6, 2:6; Doppel: Kästner/Ludwig - Piepenburg/Stowitschek 6:2, 6:3; Edelmann-Nusser/Brandt - Radtke/Gedtke 6:7, 6:4, 6:10

Landesliga Nord Herren 60

SG Einheit Stendal - Biederitzer TC 6:0

Die Biederitzer Mannschaft um Kapitän Johann Lottmann hatte beim Staffelfavoriten aus der Altmark einen schweren Stand. Nicht nur, dass der BTC kurzfristig nur mit drei Spielern anreiste, auch in den jeweiligen Partien blieben die Gäste ohne Chance auf einen Satzgewinn. Am Wochenende stehen die BTC-Herren 60 dann erneut vor einem Gastspiel in der Fremde. Gegner wird dann der TuS Haldensleben sein.

Einzel: Gersdorf - Lottmann 6:0, 6:0; Hannemann - Krebs 6:0, 6:1; Hundt - Mönckmeyer 6:0,6:0; Brunke o.Sp.; Doppel: Hannemann/Hundt - Lottmann/Krebs 6:1, 6:1

Bereichsliga Herren 40

TC Grün-Weiß Burg - 1. TC Magdeburg 0:6

Für den Gastgeber war in dieser Begegnung ein Punktgewinn möglich, doch in den entscheidenden Phasen zeigten sich die Gäste nervenstärker. So kämpfte sich Enrico Voigt nach Satzrückstand in sein Einzel gegen Matthias Neumann zurück, gewann den zweiten Satz und brachte die Entscheidung in den Match-Tiebreak. Den Schwung konnte der Burger jedoch nicht mitnehmen und unterlag mit 4:10. Weniger erfolgreich verliefen auch die Einzel seiner Mitspieler, die jeweils glatt unterlagen. Die Begegnung war damit schon vor den abschließenden Doppel entschieden. Dort hätte Voigt erneut für einen Ehrenpunkt sorgen können, unterlag aber an der Seite von Andreas Kramer im Match-Tiebreak.

Einzel: Dietzel - Mund 4:6, 2:6; Voigt - Neumann 6:7, 6:4, 4:10; Kramer - Richter 3:6, 3:6; Steinke - Hinkel 0:6, 1:6; Doppel: Dietzel/Steinke - Mund/Neumann 2:6, 1:6; Voigt/Kramer - Nowatschek/Richter 7:5, 4:6, 0:10