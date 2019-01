Jonas Hesse spielte sich in der Altersklasse U18 überraschend bis in das Halbfinale vor, unterlag dort seinem älteren Bruder Jannik. Foto: Oliver Brandt

Was Alexander und Mischa Zverev im Profi-Tennis sind, das sind Jannik und Jonas Hesse im Tennisverband Sachsen-Anhalt.

Biederitz/Halle l Es war ein gelungener Start für das Brüder-Paar Jannik und Jonas Hesse in das neue Sportjahr 2019.

Bei den Hallen-Landesmeisterschaften in Queis, die in vier Altersklassen an zwei Wochenenden ausgespielt wurden, erspielten die Biederitzer-Geschwister einen kompletten Medaillensatz. Dazu komplettierte Luisa Jeschke vom TC Grün-Weiß Burg das positive Abschneiden von JL-Startern mit der Bronzemedaille in der Altersklasse U14 weiblich.

„Es war zwar überraschend, doch ich hatte schon so eine Vorahnung“, hatte Vater Oliver Brandt das Bruder-Duell im Halbfinale der Altersklasse U18 kommen sehen.

Paukenschlag

Während der Einzug vom älteren Bruder Jannik, der an Position zwei gesetzt war, erwartet werden durfte, glich der Einzug von Jonas in die Runde der letzten Vier einem kleinen Paukenschlag. Nach einem umkämpften 6:3, 7:5-Auftakt-erfolg gegen Trainingspartner Daniel Bock (1. TC Magdeburg) schaltete der 13-Jährige den gesetzten Ron Weber (1. TC Magdeburg) im Viertelfinale in drei Sätzen aus.

Ein Kraftakt, dem der lockige Blondschopf im anstehenden Bruder-Duell Tribut zollen musste. Dort fehlten die letzten Körner, um der offensiven Spielweise des Bruders beim 1:6, 1:6 stand zu halten.

Diese setzte Jannik Hesse zunächst auch erfolgreich im Endspiel gegen Kiyan Kasemi (TC Sandanger) um. Hesse servierte im ersten Satz sehr souverän, punktete fleißig und spielte auf Augenhöhe mit dem favorisierten Kontrahenten bis zum Zwischenstand von 5:4. Danach erfolgte ein kleiner Bruch im Spiel des Biederitzers, den Kasemi erfolgreich nutzte, um das Match mit 7:5, 6:3 für sich zu entscheiden.

Blieb der große Wurf in der höheren Altersklasse noch aus, sorgte Jonas als Topfavorit der Altersklasse U14 männlich für den goldenen Moment der Sportfamilie Hesse.

Doch der Weg sollte steiniger verlaufen, als zunächst erwartet. Setzte sich der Norbertus-Gymnasiast noch ohne Spielverlust im Viertelfinale gegen Anton Schiryaev (Union Schönebeck) durch, musste sich das Biederitzer Talent gegen Ludwig von Fabeck (MTC Germania) strecken, um mit 7:5, 7:5 zu gewinnen.

Nicht minder spannend verlief das Endspiel, das einem Wechselbad der Gefühle glich. Nach 5:2-Führung im ersten Satz, lag Hesse gegen Emilio Bode (1. TC Magdeburg) zwischenzeitlich mit 5:7, 0:3 zurück, drehte die Partie und brachte die Entscheidung in den Match-Tiebreak des dritten Satzes. Dort wehrte Hesse beim Stand von 8:9 einen Matchball ab und gewann die Partie mit 12:10.