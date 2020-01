Die Volleyballer des Burger VC 99 besiegten in heimischer Halle die Altmark Volleys.

Burg(rgä/kpi) l Gegen die Mannschaft aus der Altmark konnte der Burger VC 99 vor knapp 100 Zuschauer zwar nicht begeistern, zeigte aber dennoch ein solides Spiel und wusste seine Erfahrung in den entscheidenden Situationen einzubringen. Mit 3:1 (25:19; 24:26;25:16;25:14) holten die Burger ihren elften Saisonsieg.

Ausnahme war lediglich der Endphase des zweiten Satzes. Hier waren die Gastgeber nicht clever genug und konnten im Angriff den Ball nicht mehr im gegnerischen Feld unterbringen.

Motiviertes Team

Die heimische Fangemeinde erlebte von Beginn an ein motiviertes Team, denn der BVC bestimmte das Spielgeschehen über die Stationen 5:1, 12:7 und 16:11 schon im ersten Satz deutlich. So liefen die Altmark Volleys stets mindestens einem vier Punkte Rückstand hinterher. Zwar konnten die Gäste beim 21:16 ihren Rückstand verkürzen, wirklich gefährlich wurden sie im ersten Satz jedoch nicht mehr. Mit einem 25:19 markierte der Burger VC 99 seine 1:0-Führung.

Im zweiten Durchgang lief es dann besser für die Altmärker. Von Beginn an entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem die Führung immer wieder wechselte. Bis zum 18:18 gelang es keinem Team, sich abzusetzen. Erst mit einer Aufschlagserie brachte erneut Moritz Räcke sein BVC-Team mit 22:18 in Front. Doch statt den Satz abgeklärt zu Ende zu bringen, schlichen sich nun Fehler in die Ballannahme ein und es folgte ein unnötiger Satzverlust.

Durch diesen angestachelt, starteten die Spieler um Kapitän Sören Lambrecht druckvoll und mit gut platzierten Aufschlägen in den dritten Durchgang.

Aus einer stabilen Ballannahme heraus zog Zuspieler Räcke ein variables Angriffsspiel auf. Mit zahlreichen Legern deckten die Gastgeber die Schwächen ihres Kontrahenten auf und konnten sich so bis auf 17:10 absetzen. Konzentriert wurde der dritte Satz zu Ende gespielt.

Das Team um Spielertrainer Christoph Grothe startete anschließend erneut furios in den vierten Satz und minimierte nochmals seine Fehlerquote. Die Burger setzten mit ihren Aufschlägen die gegnerische Annahme gehörig unter Druck und so entwickelte sich ein nunmehr einseitiges Match. Mit 6:2, 10:3 und 17:6 bahnte sich für die Gäste eine kleine Lehrstunde an. In ihrer Heimstätte feierte die erste Burger Herrenmannschaft somit einen letztlich doch souveränen 3:1 Sieg, bei dem sich der Favorit deutlich durchsetzte.

„Mit diesem Erfolg bleiben wir weiterhin auf Schlagdistanz zum Tabellenersten MTV Wittenberg“, freute sich Kapitän Lambrecht. „Doch am kommenden Wochenende erwartet uns beim SV Fortuna Ballenstedt eine harte Nuss“, ergänzte der Spielführer.