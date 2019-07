Bei über 30 Grad stoßen Joachim Streich, Dirk Weber und Wolfgang „Paule“ Seguin (v. l.) erst einmal mit Wasser an. Foto: Eroll Popova

Der MSV Börde feiert 70-jähriges Bestehen. Höhepunkt war das Spiel der Alten Herren gegen die Traditionsmannschaft des 1. FC Magdeburg.

Magdeburg l Als Dirk Weber einst als Steppke auf den Rängen des Ernst-Grube-Stadions saß und seinem 1. FC Magdeburg die Daumen drückte, hätte er sich wohl nie erträumt, dass er einigen Club-Stars mal selbst auf dem Rasen gegenüber steht. Und das sogar an seinem 43. Geburtstag.

FCM-Oldies siegen 2:1

Der eigene Ehrentag fiel nämlich auch noch auf das 70-jährige Jubiläum des MSV Börde. Dort spielt Weber noch bei den Alten Herren. Und die empfingen anlässlich des Vereinsgeburtstages am Sonnabend im GutsMuths-Stadion die Traditionself des FCM. „Ein toller Nachmittag. Und trotz der gefühlten 40 Grad war es auch ein richtig gutes Spiel. Dass wir am Ende nur knapp verloren haben, war eigentlich gar nicht nötig“, erklärte Weber nach dem 1:2 der Gastgeber.

Streich und Seguin eingewechselt

Stephan Schulz hatte die FCM-Oldies beim Spiel über 2x30 Minuten nach acht Minuten in Führung gebracht. René Thierau glich nach 23 Minuten für die Gastgeber aus und Matthias Dieterichs sorgte für das Siegtor. Weber spielte 40 Minuten und lieferte sich auf der Außenbahn packende Duelle mit Dennis Fuchs. Weber: „Der FCM hat ja erst einmal die jüngere Generation spielen lassen. Joachim Streich und Wolfgang Seguin kamen dann in den letzten 20 Minuten.“

FCM-Vize beim MSV Börde aktiv

Unterm Strich war das Ergebnis aber völlig egal. „Das Zusammensein zählt. Bei diesen Temperaturen war zwar erst einmal viel Wasser angesagt. Aber nach dem Spiel gab es natürlich auch noch den gemütlichen Teil. Da haben wir gegrillt und auch noch paar Bierchen getrunken“, verrät Weber, dessen Lieblingsspieler früher Dirk Stahmann war. Und Weber ist auch nicht nur als Fan mit dem FCM verbunden. Er sitzt im Präsidum und ist dort für die Finanzen zuständig.

Seine aktive Zeit als Fußballer hat er aber bei den Stadtfeldern verbracht. Weber: „Beim MSV Börde bin ich seit 1997. Mein größtes Erlebnis war dabei, dass wir mit der zweiten Mannschaft im Pokal Lok Stendal rausgeworfen haben.“

FCM-Oldies mit Siegesserie

Und auch die Alten Herren des MSV bekamen nach dem Spiel viel Lob. FCM-Teammanager Jürgen Brennecke: „Das war unser achtes Spiel seit Ende Mai. Die haben wir jetzt alle gewonnen. Aber Börde war dabei auf einem super Rasen unser stärkster Gegner.“ Am Freitagabend waren die FCM-Oldies ja schon bei den 1. Männern vom BSV 79 im Einsatz und siegten durch Tore von René Thierau und Alexander Siemke (2) mit 3:0.

Gründungsmitglied Holländer dabei

Das Spiel bei Börde schaute sich übrigens auch Wilhelm Holländer an. Der 92-Jährige gehört zu den Gründungsmitgliedern der damaligen BSG Aufbau. Insgesamt kamen rund 400 Zuschauer an die Harsdorfer Straße, um das 70-Jährige Jubiläum zu feiern. Neben dem Oldie-Spiel kamen auch noch die Kids bei einem Fußballturnier auf ihre Kosten. Am Abend sorgte zudem eine Liveband für Stimmung.