Im Fußball-Kreispokalhalbfinale sind der SSV 80 Gardelegen und der FSV Heide Letzlingen aufeinandergetroffen.

Gardelegen l Der FSV Heide Letzlingen fährt am 9. Juni nicht nach Berlin, sondern nach Salzwedel - zum Kreispokalfinale. In das zog die FSV-Elf dank eines 2:0 (1:0)-Sieges beim SSV 80 Gardelegen ein. Kontrahent im Endspiel in der Kreisstadt wird der SV Liesten ein.

Sieg nicht überraschend

Der Sieg der Letzlinger beim Ortsnachbarn war nicht unbedingt überraschend. Bereits in den Punktspielen in der noch laufenden Landesklassen-Saison zogen sich die Heide-Männer um ihren bald scheidenden Trainer Thilo Stimbra bestens aus der Affäre. Der FSV siegte auf der Rieselwiese mit 2:1 und spielte auf eigenem Geläuf gegen den SSV 1:1.

Überhaupt scheinen die Gardelegener den Letzlinger gut zu liegen. Grund: Der letzte Sieg des SSV gegen Heide datiert aus der Landesklassen-Saison 2012/13. Damals gewannen Gardelegen das Hinspiel mit 4:2.

Bilder Der Letzlinger Stefan Saluck (links) blockte in dieser Szene SSV-Mann Clemens-Paul Berlin. Foto: Jens Pickert



Saisonhöhepunkt steht an

Der Pokal stand im Mittelpunkt. Ob die Gastgeber indes völlig auf das Erreichen des Endspiels fokussiert waren, ist zumindest fraglich. Denn am Sonnabend steht für die SSV-Männer um Trainer Norbert Scheinert, am letzten Spieltag in der Landesklasse, der Saisonhöhepunkt auf dem Programm.

Beim SV Liesten geht es um alles - Meisterschaft und Aufstieg in die Landesliga. Dabei müssen die Hansestädter unbedingt drei Punkte einfahren. Gelingt das nicht, können die Liestener oder eventuell sogar Saxonia Tangermünde Titel und möglichen Aufstieg feiern.

Blick auf Liesten-Spiel gerichtet

Logisch und verständlich, dass die Blicke der Gardelegener daher sicherlich mehr auf das Spiel in Liesten als auf den Einzug in das Pokal-Finale gerichtet waren.

Den Letzlingern dürfte das egal gewesen sein. Mit einer guten Leistung haben sie sich durchaus verdient ins Finale auf dem Salzwedeler Flora-Platz geschossen.

190 Zuschauer auf der Rieselwiese

Zum Spiel: In den ersten 45 Minuten geschah auf der Rieselwiese, die von 190 Besuchern bevölkert war, nicht viel. Die Gastgeber agierten über weite Strecken überlegen, ließen den Ball laufen, ohne allerdings Zählbares zu produzieren. Aber auch die Heide-Kicker hielten sich zurück, kamen in der Offensive über Ansätze nicht hinaus.

Bis zur 41. Minute. Fabian Schlamann setzte an, drang in den Gardelegener Strafraum ein und brachte die SSV-Defensive in Nöte. Sein Schuss konnte noch abgewehrt werden, doch das Leder landete beim freistehenden Kay Knackmuß, der abgeklärt zum 1:0 für Heide einschoss. Mit den Worten „sauber durchgespielt“ kommentierte Thilo Stimbra von der Bank aus den Höhepunkt der ersten Hälfte.

Letzlingen verwaltet Vorsprung

Nach Wiederanpfiff des guten Schiedsrichters Andrè Liesche aus Wenze verwalteten die Stimbra-Mannen ihren Vorsprung im Prinzip souverän. Bis zur 75. Minute. In dieser setzte sich Florian Scheinert durch. Doch anstatt versuchen selbst abzuschließen, passte er auf Clemens-Paul Berlin, der jedoch im Abseits stand.

Fünf Minuten später fiel die Entscheidung. Mit einem straffen Distanzknaller besorgte Fabian Schlamann das 2:0. Gardelegen drückte dann noch einmal, doch die Heide-Abwehr mit Routinier Andreas Lenz im Kasten gab sich keine Blöße.

SSV 80 Gardelegen: Mette - Hille, Haak (56. Gille), Winkel, Wißwedel, Krziwanie, Gütte, Bogdahn, Rosenberger-Gädeke (46. Scheinert), Soeder, Stolle (46. Berlin).

FSV Heide Letzlingen: Lenz - Mertens, Schmidt, M. Schlamann, Benecke, F. Schlamann, Knackmuß (90. Lamprecht), Saluck, Voigt (50. Palutke), Ahlfeld, Ölze.

Torfolge: 0:1 Kay Knackmuß (41.), 0:2 Marc Schlamann (80.).

Schiedsrichter: André Liesche.

Zuschauer: 190.