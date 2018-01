Die Drittliga-Volleyballer des SSV 80 Gardelegen beenden die Winterpause und spielen beim TSV 1860 Spandau.

Gardelegen l Am Sonntag endet auch für die Volleyballer des SSV 80 Gardelegen die Winterpause. Zum Auftakt der Rückrunde gastieren die Männer um Kapitän Arne Kreißl beim Tabellenschlusslicht der Dritten Liga. Doch auf die leichte Schulter sollten sie den TSV 1860 Spandau aber nicht nehmen.

Bereits in der Hinrunde „durften“ die Gardelegener Erfahrungen mit einem Tabellenschlusslicht machen. Der Ausgang der Partie gegen den damaligen Rotelaternen-Inhaber Eimsbütteler TV (0:3) ist bekannt.

TSV Spandau mit erst einem Erfolg

Nun wartet am Sonntag, ab 15 Uhr, im Berliner Stadtteil Spandau das nächste Schlusslicht. Der TSV bekam nach seinem Saisonauftaktsieg - 3:1 gegen die TSGL Schöneiche am 7. Oktober 2017 - kein Bein mehr auf das Parkett und verlor die restlichen Hinrundenspiele allesamt. Unter anderem hatten die Berliner auch in Gardelegen nicht den Hauch einer Chance und unterlagen mit 14:25, 20:25 und 14:25 mehr als deutlich.

Auch der Auftakt in die Rückrunde ging für die Spandauer mächtig in die Hose. Schöneiche revanchierte sich nämlich beim TSV Spandau mit einem glatten 3:0-Heimerfolg für die Hinrundenpleite. Auch die anderen Mannschaften spielten im neuen Jahr eher für den SSV. So unterlag der Eimsbütteler TV zu Hause gegen Neustrelitz mit 1:3 und verbleibt bei sieben Saisonpunkten auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Leistungskurve geht nach unten

Doch das ist Schnee von gestern. Auch die Leistungskurve des SSV Gardelegen ging nach einem guten Auftakt eher nach unten, so dass ein spannendes Duell zu erwarten sein wird.

Und das sieht man auch an der Milde so. „Für uns zählen jetzt in der Rückrunde gegen die Mannschaften, die hinter uns stehen, nur Siege. Wir müssen alle Vollgas geben, um den Klassenerhalt so schnell wie nur möglich unter Dach und Fach zu bringen“, so die klaren Worte von Kapitän Arne Kreißl.

Neuzugang verlässt Gardelegen

Doch die Stimmung in Gardelegen ist gut. Personell hat Coach Lucien Braune am Sonntag nämlich alle Spieler an Deck. Fehlen wird aber in Zukunft Kai Niklas. Der Neuzugang, der keine Einsatzzeiten in Gardelegen bekam, meldete sich im Dezember wieder ab. Das Ziel ist allerdings unbekannt.

Die anderen elf Akteure werden also die Mission Klassenerhalt in der Rückrunde in Angriff nehmen. Den Blick noch nach oben zu richten, wäre vermessen, allerdings würden die Gardelegener mit einem klaren Sieg in Spandau an die Teams im Mittelfeld der Tabelle anknüpfen und einen Big-Point landen.