Mt Spannung wird erwartet, wer in feierlichem Rahmen in der Europaschule „Am Gröpertor“ in Halbertstadt die Pokale und Medaillen als „Sportler des Jahres 2018“. Foto: Ingolf Geßler

Der KreisSportBund Harz zeichnet Sportler nach neuem Modus aus. Die Verleihung findet in der Europaschule in Halberstadt statt.

Halberstadt (ige) l Am Donnerstagabend wird das Geheimnis gelüftet, der KreisSportBund Harz präsentiert die „Sportler des Jahres 2018“ im Landkreis Harz.

Alle nominierten Sportler und Gäste erwartet ab 18 Uhr in feierlichem Rahmen in der Europaschule „Am Gröpertor“ ein tolles Programm und ein leckeres Buffet. 20 Unternehmen aus dem Landkreis unterstützen dieses aufregende und mit Spannung erwartete Event mit viel Engagement und Herzblut für den Sport in der Harzregion. Als besonderes Highlight soll es diesmal auch eine Verlosung mit tollen Preisen geben.

Es gibt neue Wertungskategorien

Die Sieger werden erstmals in geänderten Rubriken ausgezeichnet, die neuen Wertungskategorien „Nicht olympisch“ und „Olympisch“ sollen für frischen Wind und neue Impulse sorgen. „Das geschieht in dem Bemühen, die Ehrung der besten Sportler möglichst gerecht zu organisieren. Wobei auch uns klar ist, dass eine Rundum-Gerechtigkeit nie erreicht werden kann“, so KSB-Geschäftsführer Jörg Augustin.

Auch der Abstimmungsmodus wurde geändert, neben den Jurymitgliedern wurden auch die Vereine in die Online-Abstimmung einbezogen. Das Ergebnis wird heute Abend mit großer Spannung erwartet.