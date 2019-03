Die U14-Mädchen des SC Osterwieck belohnen ihre Saisonleistung mit der Silbermedaille.

Halle l Am Wochenende absolvierte das U14-Team des Sportclub Osterwieck seine beiden letzten Saisonspiele. Am Sonnabend ging es zum USV Halle. Ein regelrechter Krimi entwickelte sich. Nach einer 26:38 Halbzeitführung für den SCO, musste man sich am Ende mit einem Punkt (56:55) gegen die Gastgeberinnen geschlagen geben. Der Titel des Vizemeisters blieb trotz der Niederlage aber ungefährdet. Das Team um Ina Theuerkauf, Lucie-Ann Zahn und Lisa-Marie Meyer zeigte eine sehr gute Saisonleistung und wurde mit der Silbermedaille belohnt. Beste Werferin wurde Melissa Buckenauer mit insgesamt 53 Punkten in allen Spielen

Am Sonntag begrüßte das Team den USC Braunschweig II im heimischen Ratsgarten. Im letzten Spiel der Bezirksliga Braunschweig wusste man, dass die Partie hart werden würde. Trotz der schweren Beine vom Vortag, kämpfte die U14 bis zur letzten Minute um jeden Punkt. Fehlpässe und Unkonzentriertheiten setzte Braunschweig in Punkte um. So verlor man im letzten Spiel nach guter Leistung mit 44:67. Mit zwei Siegen aus vier Spielen belegen die Osterwieckerinnen hier einen guten dritten Platz in der Bezirksliga Braunschweig.