Der Teilnehmer des 26. Boxertreffen trafen sich mit ihren Angehörigen zum Gedankenausstausch in Halberstadt. Foto: Volker Warnecke

Boxer der 1950er und 1960er Jahre treffen sich zum Erinnerungsaustausch in Halberstadt.

Halberstadt l Am Freitag haben sich ehemalige Boxer, die in den 1950er und 1960er Jahren bei der BSG Traktor bzw. BSG Lokomotive Halberstadt aktiv waren, und damalige Gastboxer aus Oschersleben sowie deren Angehörige im Restaurant „Am Sommerbad“ zum 26. Traditionstreffen getroffen. Die Organisation lag in den Händen von Rolf Grüning, der sich stets für den Zusammenhalt der Sportfreunde einsetzt und die Teilnehmer begrüßte. Dabei musste er feststellen, dass gegenüber den ersten Zusammenkünften vor 25 Jahren die Anzahl altersbedingt auf ein Drittel geschrumpft ist.

Einige Teilnehmer haben schon das 80. Lebensjahr überschritten. Beim gemütlichen Kaffeetrinken und Abendessen kam es zu angeregten Gesprächen über die Vergangenheit und die Gegenwart des Boxsports sowie private Erlebnisse, so dass es mit Unterstützung von Familie Schöne und dem Gaststättenteam eine gelungene Veranstaltung war.