Beim Verbandsligisten SV 1890 Westerhausen wird weiter fleißig am Kader für die kommende Saison gefeilt.

Westerhausen l Doch nicht nur gestandene Spieler, wie die aus Arnstedt kommenden Patrick Illiger und Erik Brahmann, werden die Wolfsberg-Elf in der kommenden Saison bereichern, sondern mit Marcus Grund auch ein 17-jähriges Talent.

Grund nutzt Doppelspielrecht

Der gebürtige Halberstädter verbrachte seine Jugend beim VfB Germania Halberstadt. Nach einer starken Saison 2016/17 mit 32 Saisontoren bei den C-Junioren wechselte Marcus Grund für ein Jahr zum 1. FC Magdeburg, kam hier in der Verbandsliga-Mannschaft der B-Junioren zum Einsatz. Der offensive Mittelfeldspieler stand dabei mehrere Jahre in der Landesauswahl und nahm sowohl an der NOFV Meisterschaft teil, als auch an den DFB-Sichtungsturnieren in Duisburg (2017 und 2018). Für den Gymnasiasten ist dabei ein Doppelspielrecht angedacht, so dass er weiterhin in der A-Ju­gend des VfB Germania spielen kann und dabei gleichzeitig zum Verbandsliga-Kader der Wolfsberg-Elf gehört.

„Ich will die Chance nutzen, um mich fußballerisch weiterzuentwickeln”, beschreibt der Rechtsfuß dabei seine Gedanken um dann zu ergänzen: „Durch den höherklassigen Fußball möchte ich viel Neues lernen und mich auch einer neuen Herausforderung stellen.“

Auch Trainer Marco Wagner freut sich auf den Neuzugang: „Marcus ist ein junger Perspektivspieler, der noch in der A-Jugend spielen kann, sich dann aber auch schon bei uns voll mit einbringen soll. Er hat in Halberstadt eine gute technische Ausbildung genossen, verfügt über viel Tempo und möchte bei uns den Schritt in den Herrenfußball gehen. Ich denke, wir haben da eine ,Win-Win-Situation‘ auf beiden Seiten!“