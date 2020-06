Die Trainersuche beim VfB Germania Halberstadt war schon nach kurzer Zeit von Erfolg gekrönt.

Halberstadt l Danny König wird ab 1. Juli als Cheftrainer die sportlichen Geschicke beim Fußball-Regionalligisten lenken.

König passt in die Germania-Philosophie

Damit ist es den Verantwortlichen des Regionalliga-Spielbetriebs in kurzer Zeit gelungen, einen Nachfolger für den scheidenden Sven Körner zu finden. Der Verein freut sich mit dem 45-jährigen Hettstedter einen Mann an die Seitenlinie zu holen, der über eine achtjährige Trainererfahrung in der Regionalliga und 3. Bundesliga verfügt und zudem eine regionale Bindung hat.

Danny König ist für eine offene Kommunikation bekannt und musste in seiner Trainerzeit auch manch sportlich schwere Zeit meistern. Schon im letzten Jahr gab es erste Kontakte, aber da war König noch an Zwickau gebunden.

Den langjährigen Germania-Anhänger dürfte er noch als Spieler aus seiner Oberliga-Saison 2004/05 in Halberstadt bekannt sein. In einem regional geprägten Verein wie dem VfB Germania Halberstadt ist es wichtig, dann man weiß, wie die Leute vor Ort ticken und man akzeptiert, dass es nur gemeinsam geht.

Mit dem erfahrenen Trainer will man in Halberstadt auch ganz klar signalisieren, dass die Regionalliga und die damit in den letzten 20 Jahren getätigten Investitionen erhalten bleiben sollen. Der Weg der wirtschaftlichen Vernunft soll dabei nicht verlassen werden.

König freut sich auf die Herausforderung

„Das nach jahrelangem losen, aber freundschaftlichen Kontakt nun die Position des Cheftrainers in Halberstadt auf mich wartet, macht mich stolz und ich werde mein gesamtes Engagement auf den Verein und meine neue Mannschaft konzentrieren“, so Danny König bei der Vertragsunterschrift. „Grundsätzlich besteht zu den handelnden Personen schon lange ein Verhältnis und ein Kontakt, teilweise auch freundschaftlich, weil ich hier gespielt habe und immer auch mal hier war, mit Zwickau oder als Zaungast. Dann hatte Halberstadt die Idee, auch weil sie wussten, das mein Vertrag ausläuft. Nach fünf erfolgreichen Jahren wollte ich jetzt unbedingt auch was anderes machen, ich kenne das Umfeld hier, ich kenne die infrastrukturellen Bedingungen, die sind sensationell. Und ich habe Partner an meiner Seite, denen ich vertraue, weil ich sie schon Jahre kenne“, begründete Danny Köng seine Entscheidung für den VfB Germania.

„Ich kenne Danny schon sehr lange, habe schließlich mit ihm noch zusammen gespielt. Seinen Weg als Trainer haben unsere sportliche Leitung wie auch ich immer verfolgt. Schon vor der letzten Saison gab es unverbindliche Gespräche, da war er aber vertraglich gebunden“, erzählt Germania-Präsident Erik Hartmann „Um so mehr freut es mich, einen Trainer für Halberstadt gefunden zu haben, der Qualität mitbringt und aus der Region stammt. Aber nicht ich habe ihn gefunden, sondern Andreas Petersen und Enrico Gerlach haben den Kontakt angebahnt“, fügte der Vereinschef hinzu.

Gemeinsam sollen Danny König und Enrico Gerlach, unterstützt von dem Verein verbundenen Beratern, eine Mannschaft zusammenstellen, die die Ziele Regionalliga und FSA-Pokal klar im Fokus hat. Jungen Fußballern aus Nachwuchszentren, der Region und dem Verein sollen hierbei Chancen gegeben werden, sich in der Regionalliga zu zeigen.