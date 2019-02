Der VfB Germania Halberstadt empfängt den TV Askania Bernburg zum Testspiel.

Halberstadt l Regionalligist Germania Halberstadt bestreitet am Sonnabend die Generalprobe vor dem Punktspielstart 2019 am 10. Februar beim FC Rot-Weiß Erfurt. Zu Gast im Friedensstadion ist ab 12 Uhr Oberligist TV Askania Bernburg.

Kader steht vor weiteren Veränderungen

Nicht mehr zum Kader des Viertligisten gehören dann Dustin Müller, Alexander Vojtenko und Hans Oeftger. Auch mit Nedim Pepic plant der VfB nicht mehr. Alle vier Akteure waren bereits nicht mehr mit im Trainingslager. Während Müller mit dem SV 1890 Westerhausen einen neuen Verein gefunden hat, konnte bei den anderen Kickern noch kein Vollzug vermeldet werden. Trainer Maximilian Dentz dazu: „Sie sind bereits seit einigen Wochen unterwegs bei Probetrainings. Wir drücken die Daumen, dass es klappt. Bei fünf Neuverpflichtungen (Martin Ludwig, Philipp Harant, Patrik Twardzik, Dennis Blaser und Paul Grzega/d. Red.) ist die Germania quasi gezwungen, eine ähnliche Anzahl an Fußballern abzugeben. „Wir müssen immer auch die Wirtschaftlichkeit im Auge behalten“, so der Chefcoach.

Einer, der in der Winterpause eigentlich ausgeliehen werden sollte, um Spielpraxis nach seiner langen Verletzungspause zu bekommen, bleibt nun doch im Vorharz. Nico Hübners sportliche Perspektive in Halberstadt ist nicht die Beste, aber der 24-Jährige will kämpfen. „Ich will in Halberstadt bleiben, hier versuchen, mich durchzusetzen“, so der quirlige Außenflitzer. „Er wirkt schon sehr frisch“, schätzt sein Trainer ein, „bei größeren Belastungen müssen wir ihn aber noch raus nehmen. Ein Einsatz unter Wettkampfbedingungen ist noch etwas anderes, wir geben ihm weiterhin Zeit, damit er auf das Level der anderen Spieler kommt“.

Frühes Anschwitzen vor dem Test

Vor dem Test gegen Oberligist Bernburg trifft sich das Team schon um 8.30 Uhr zum Anschwitzen. Daran schließt sich ein gemeinsames Frühstück an. „Der Fakt, dass sich die Mannschaft so kurz nach unserem Trainingslager für dieses Treffen ausgesprochen hat, zeigt, dass man sehr gut miteinander klar kommt – es nach neun so intensiven Tagen keinen Lagerkoller gibt“, berichtete Dentz am Freitag.

Auch sollen Vormittag noch einmal die Erkenntnisse des Trainingslagers zusammengefasst werden. Max Dentz hat bis spätestens dahin bereits seine Startelf für das letzte Testspiel im Kopf. Den anderen, die vermeintlich hinten dran sind, wird er an diesem Wochenende unmissverständlich signalisieren: Gebt Gas! Für die verbleibenden 15 „Endspiele“ um den Klassenerhalt müssen gewisse Automatismen greifen. Das funktioniert nur mit abgestimmten Abläufen und großer Leidenschaft.

Die letzte Trainingswoche vor dem Rückrundenstart beginnt regenerativ. Am Sonntag und Montag bekommt das Team frei, danach gibt es je zwei Einheiten am Tag. „Da wollen wir uns dann die letzte Spritzigkeit für die schwere Partie beim Drittliga-Absteiger holen“, so Dentz.